El CF Gandia pelea por el ascenso directo: "Cuando dentro de un club hay estabilidad, eso se transmite sobre el campo"

El CF Gandía es líder de la Liga en Primera Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana tras una racha de nueve victorias consecutivas. Su entrenador, Alberto Gregori, piensa que "hemos madurado como equipo y mejorado en mentalidad ganadora. En segundo lugar, tenemos una identidad clara de juego. Llegar fuertes a estas alturas de la temporada es fruto de meses de trabajo. Y después, el compromiso colectivo con un vestuario que pone el objetivo por delante de los egos".

Con seis jornadas por delante y una ventaja de 4 puntos sobre el segundo, el CF Gandia está para pelear por el ascenso directo como campeón: No lo vemos como una carga, sino como una oportunidad que nos hemos ganado con muchísimo trabajo. No miramos más allá del siguiente partido", apunta el técnico.

Más allá de los resultados, en opinión del entrenador gandiense, "la evolución del equipo ha sido muy grande. Con el paso de las jornadas hemos ido creciendo. Ahora veo a un equipo mucho más sólido, más seguro de lo que hace. El grupo ha aprendido a competir de verdad y eso en este tramo final es fundamental"

Compromiso

En una racha tan positiva como la actual, el vestuario, la confianza del grupo y la conexión "tienen un peso enorme. Cuando un equipo consigue sostener un nivel alto durante tantas jornadas, detrás hay mucho de vestuario, de confianza y de unión. Además, la confianza que se ha generado entre los jugadores hace que el equipo compita con mucha seguridad y mucha fe en lo que hace, dice Gregori.

Y luego está la afición, que "para nosotros está siendo muy importante. Sentir ese respaldo, esa ilusión y esa conexión con la gente le da todavía más sentido a todo lo que estamos peleando. En estos momentos de temporada, cuando hay tanto en juego, notar que el club, el vestuario y la afición van todos en la misma dirección te da un impulso muy grande", destaca el técnico.

A la afición le pide Alberto Gregori que "siga viniendo al campo, que siga creyendo y empujando como lo están haciendo, que nos animen en los momentos más difíciles del partido que los van a haber porque juntos somos mucho más fuertes. El equipo va a pelear hasta el final por darle al CF Gandia la alegría que todos queremos".

La estabilidad

El máximo responsable deportivo del primer equipo del CF Gandia ofrece una valoración muy positiva de la primera temporada de la nueva directiva: "Desde el primer día se ha intentado construir una línea de trabajo seria, ordenada y con sentido de club, y eso para un cuerpo técnico y para un vestuario es muy importante. Cuando dentro del club hay estabilidad, cercanía y una idea clara de hacia dónde se quiere ir, todo es mucho más fácil de trasladar al día a día del equipo. Nosotros hemos sentido siempre respaldo, confianza y tranquilidad para centrarnos en lo verdaderamente importante, que es trabajar y competir".

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El próximo compromiso liguero del CF Gandia tras las fiestas de Pascua será este sábado, 11 de abril, en el campo del CDSB Ontinyent.