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Dos detenidos en un golpe policial a la venta de drogas al menudeo en Gandia

El punto había sido sometido a vigilancia por parte de los agentes

La Policía Nacional ha intervenido en la operación

La Policía Nacional ha intervenido en la operación / Policía Nacional

Miguel Pérez

Gandia

Una operación contra el tráfico de drogas en su modalidad de venta al menudeo movilizaba ayer tarde-noche a diversas patrullas y agentes tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local en las inmediaciones de la avenida de Beniopa de Gandia.

El punto, frecuentado por un trasiego de personas que acudían a suministrarse de sustancias, había sido sometido a vigilancia durante varias semanas y fue ayer cuando se desarrolló la fase de explotación.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia irrumpían en un bajo en las inmediaciones de la misma avenida de Beniopa y, ante la atónita mirada de los vecinos por el despliegue policial, procedían a desmantelar un punto de venta al menudeo de sustancias estupefacientes en este distrito gandiense.

Mandamiento judicial

Una vez inspeccionada la vivienda, con el preceptivo mandamiento judicial, los agentes hallaban en su interior diversos utensilios para la manipulación y pesaje de droga, varias decenas de gramos de marihuana, un centenar de gramos de hachís y más de 4.000 euros en efectivo.

Ante las evidencias recabadas durante la investigación de la Policía Nacional así como con las sustancias localizadas en el interior de la vivienda de este distrito gandiense, los agentes procedían a la detención de las dos personas que se encontraban en la morada en ese instante.

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Los arrestados, con amplio historial delictivo, han pasado a disposición del juzgado de guardia de Gandia a la espera de ser citados para comparecer como autores de un delito contra la salud pública.

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