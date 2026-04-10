La Diputación de Valencia asigna 1.020.000 € a Benifairó de la Valldigna, 220.000 más que en la anterior legislatura
Desde el gobierno local, el alcalde, Marc Vercher, destaca la importancia del Pla Obert para poder ejecutar proyectos
El Pla Obert 2023-2027 asigna 1.020.000 euros a Benifairó de la Valldigna, 220.000 más que en la anterior legislatura, para financiar varios proyectos.
La Diputació de València completa la renovación de la plaza Pintor Sorolla. Esta segunda fase, ya en marcha, consta de la instalación de una carpa para proteger del sol la zona infantil y una fuente, la adecuación del arbolado y la peatonalización de la parte que no se ejecutó en la primera fase.
Otro proyecto de envergadura financiado por el Pla Obert, que también se está llevando a cabo, es la instalación de la cubierta de la pista de baloncesto valorada en 400.000 €. "Es una actuación muy importante porque está junto a la escuela y dará muy buen servicio a toda la comunidad educativa", ha destacado el alcalde, Marc Vercher.
Además, con la inversión del Pla Obert se está realizando ya la obra para acabar con el embudo de la Canaleta de Pedra. "También es un proyecto muy significativo porque esta vía permitirá circular de una parte a otra del pueblo sin entrar por el centro y descongestionará así el tráfico en esta zona", explica Vercher, quien avanza que se está trabajando en otros proyectos financiados por la Diputación: "Estamos valorando un centro multiusos con biblioteca y la mejora de la entrada del pueblo".
Para Vercher, "el Pla Obert es muy positivo porque nos da autonomía para decidir en qué queremos invertir". Igualmente, esgrime, "el hecho de que sea a cuatro años nos permite planificar mejor y hacer proyectos más ambiciosos para nuestro pueblo a medio y largo plazo".
Valoración positiva
En la misma línea, la vicepresidenta primera y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha recalcado que " obras y proyectos como los de Benifairó de la Valldigna demuestran la eficiencia del Pla Obert tal y como lo concebimos, da autonomía y flexibilidad a los municipios para que el dinero de la Diputación vaya realmente a cubrir sus necesidades y a mejorar instalaciones y servicios para la ciudadanía".
Enguix ha recordado que el Pla Obert de la Diputación suma ya 1.053 proyectos en marcha o ejecutados a lo largo de la provincia, con una inversión de 158 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal, principal programa inversor de la corporación.
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