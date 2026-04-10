Gandia acoge la concentración de la selección de las Comunitat Valenciana sub17 de halterofilia

El Pabellón Municipal de Halterofilia de Gandia ha sido escenario durante los últimos días de la concentración de la selección de la Comunitat Valenciana de la categoría sub17, reuniendo a cerca de 30 jóvenes deportistas en una cita de gran nivel dentro del calendario autonómico.

El Atlético Club Gandia Halterofilia ha contado con una destacada representación en esta concentración con la participación de Alexandra Figueroa, Kaili Méndez, Yuna López, Javier Zambrano y Elena Moreno, confirmando el buen trabajo de base que viene desarrollando el club en las últimas temporadas.

También técnicos

Además, la concentración ha contado con la presencia en el cuerpo técnico de María Dolores Martínez, entrenadora del club, acompañada por el técnico de la Federación Valenciana, Manuel Martínez, lo que supone un nuevo reconocimiento al papel de Gandia como uno de los centros de referencia de la halterofilia autonómica.

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La celebración de esta concentración vuelve a situar a Gandia en el mapa de la halterofilia valenciana, consolidando sus instalaciones y su estructura deportiva como un entorno idóneo para el desarrollo de jóvenes talentos.