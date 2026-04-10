Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPrecio habitación ValenciaAbonos MestallaOrmuzError gramatical lonaRenta: deducción músicaRenta 2025Festivo Valencia
instagramlinkedin

Gandia acoge la concentración de la selección de las Comunitat Valenciana sub17 de halterofilia

Cinco deportistas del club local participan en los entrenamientos

Los seleccionados y los técnicos que se han concentrado en Gandia

Los seleccionados y los técnicos que se han concentrado en Gandia / AC Gandia

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Pabellón Municipal de Halterofilia de Gandia ha sido escenario durante los últimos días de la concentración de la selección de la Comunitat Valenciana de la categoría sub17, reuniendo a cerca de 30 jóvenes deportistas en una cita de gran nivel dentro del calendario autonómico.

El Atlético Club Gandia Halterofilia ha contado con una destacada representación en esta concentración con la participación de Alexandra Figueroa, Kaili Méndez, Yuna López, Javier Zambrano y Elena Moreno, confirmando el buen trabajo de base que viene desarrollando el club en las últimas temporadas.

También técnicos

Además, la concentración ha contado con la presencia en el cuerpo técnico de María Dolores Martínez, entrenadora del club, acompañada por el técnico de la Federación Valenciana, Manuel Martínez, lo que supone un nuevo reconocimiento al papel de Gandia como uno de los centros de referencia de la halterofilia autonómica.

Noticias relacionadas

La celebración de esta concentración vuelve a situar a Gandia en el mapa de la halterofilia valenciana, consolidando sus instalaciones y su estructura deportiva como un entorno idóneo para el desarrollo de jóvenes talentos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
  2. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  3. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  4. La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
  5. Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
  6. ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
  7. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  8. Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo

Gandia acoge la concentración de la selección de las Comunitat Valenciana sub17 de halterofilia

Gandia acoge la concentración de la selección de las Comunitat Valenciana sub17 de halterofilia

Proinbeni UpB Gandia tiene las cuentas claras: Dos victorias le aseguran la cuarta posición en la Liga de Segunda FEB

Proinbeni UpB Gandia tiene las cuentas claras: Dos victorias le aseguran la cuarta posición en la Liga de Segunda FEB

Primera oportunidad para la UD Oliva: Subirá a Primera FFCV como campeón si gana en Cullera y la UE Benifairó pierde en Orba

Primera oportunidad para la UD Oliva: Subirá a Primera FFCV como campeón si gana en Cullera y la UE Benifairó pierde en Orba

La XVII Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia colabora con la investigación de los trastornos neurodegenerativos raros

La XVII Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia colabora con la investigación de los trastornos neurodegenerativos raros

El mes de abril es sinónimo de grandes acontecimientos para el Club Voleibol Arenas de Gandia

El mes de abril es sinónimo de grandes acontecimientos para el Club Voleibol Arenas de Gandia

Reyes Moreno, del CA Gandia Alpesa, disputa el Nacional de Trail Running con la selección de la Comunitat Valenciana

Reyes Moreno, del CA Gandia Alpesa, disputa el Nacional de Trail Running con la selección de la Comunitat Valenciana

El CF Gandia pelea por el ascenso directo: "Cuando dentro de un club hay estabilidad, eso se transmite sobre el campo"

El CF Gandia pelea por el ascenso directo: "Cuando dentro de un club hay estabilidad, eso se transmite sobre el campo"

Potries va como un tiro: Se dispara la recogida de residuos orgánicos con un máximo histórico en el mes de marzo

Potries va como un tiro: Se dispara la recogida de residuos orgánicos con un máximo histórico en el mes de marzo
Tracking Pixel Contents