Gandia da visibilidad a la realidad de las personas con autismo que reivindican una sociedad más inclusiva y justa
El ayuntamiento cuelga una pancarta como símbolo de apoyo y compromiso con esta causa
La plaza Major de Gandia ha acogido este viernes, 10 de abril, la lectura de un manifiesto con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en una jornada dedicada a visibilizar la realidad de las personas autistas y reivindicar sus derechos.
El acto ha contado con la participación de Júlia, Adrián, Laia y Joan, niñas y niños de la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista de la Safor (ASTEA Safor), encargada de dar lectura al manifiesto de este año, centrado en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa.
El documento pone de relevo que, a pesar de ser a menudo consideradas "invisibles", las personas autistas continúan afrontando importantes barreras como la discriminación, la falta de apoyos adecuados y su escasa participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas. En este sentido, se reivindica su reconocimiento como ciudadanas de pleno derecho y protagonistas de sus propios proyectos vitales.
Así mismo, el manifiesto subraya la importancia de garantizar apoyos especializados a lo largo de todo el ciclo vital y de reforzar la sensibilización social para combatir la desinformación. También insiste en la necesidad de promover sistemas verdaderamente inclusivos en ámbitos clave como la educación, la ocupación y la accesibilidad.
Finalmente, el texto hace un llamamiento a los responsables políticos porque actúan de manera coordinada con las propias personas autistas y sus organizaciones, con el objetivo de impulsar cambios reales que se traduzcan en derechos efectivos, recursos suficientes y una auténtica igualdad de oportunidades.
El acto ha contado con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y de la regidora de Sanidad, Liduvina Gil, junto con otros miembros de la corporación municipal.
Después de la lectura del manifiesto, se ha colgado una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Gandia como símbolo de apoyo y compromiso con esta causa.
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