Garajes en alza en Gandia: la escasez de aparcamiento dispara su precio hasta los 60.000 euros

Aparcar a partir de las 7:30 h o 8 h de la mañana en los parkings públicos cercanos al colegio Gregori Mayans de Gandia se ha convertido en una auténtica odisea. Conseguir un hueco a esa hora es casi un juego de azar, ya que son numerosos los vecinos y vecinas de otras localidades que se desplazan hasta la capital de la Safor para trabajar o llevar a sus hijos al colegio, por lo que las plazas se llenan en cuestión de minutos. La misma escena se repite unos metros más adelante, en los aparcamientos situados junto a la pista de atletismo, especialmente por la tarde, cuando muchos atletas llegan a entrenar. Y no se trata solo de esta zona, puesto que el mismo panorama se repite en los distintos aparcamientos distribuidos a lo largo de toda la ciudad.

Aunque, como señalan desde el ayuntamiento, la ciudad dispone de cerca de una treintena de solares donde se puede aparcar de manera gratuita, estos espacios se llenan de vehículos en cuestión de horas. La alta demanda convierte la búsqueda de aparcamiento en un auténtico reto, por lo que muchos conductores se ven obligados a circular durante largos periodos antes de lograr encontrar un hueco.

La situación ha comportado que algunos de los afectados opten por comprar plazas de aparcamiento en la ciudad para poder resguardar su coche de la manera más práctica, aunque afecte a su bolsillo. Según un conocido portal de compraventa en internet, Gandia dispone de un centenar de garajes en venta. Estos pueden alcanzar hasta los 60.000 euros en paseo de las Germanies.

Las plazas de aparcamiento más asequibles se sitúan en torno a los 4.500 euros. Como se detalla en la descripción, se trata de un parking en la avenida de la República Argentina para un coche pequeño, con puerta automática, alarma y cámaras de videovigilancia. El precio varía según la zona en la que se ubiquen.

Los propietarios de estos aparcamientos no solo ofertan lugares para depositar los coches, sino también plazas para motos. En este caso, suelen rondar entre los 1.500 y los 2.000 euros.

El alquiler de plazas de aparcamiento es otra de las opciones que escogen los conductores que proceden de otros municipios. En este caso, la ciudad dispone de una treintena de ofertas, que alcanzan los 320 euros. En algunos anuncios, por su parte, se especifica que el precio se incrementa durante los meses de verano, cuando se llegan a pagar por quincenas.

Trabajadores

El coordinador del área de Inversiones, Economía y Estrategia de Gandia, Salvador Gregori, señala que la falta de aparcamiento se debe a la llegada de trabajadores procedentes de otros municipios. «Viene mucha gente de fuera a trabajar aquí y, por eso, faltan zonas, pero tenemos hasta 38 campas en la ciudad», insiste. Añade: «Por ejemplo, la del Gregori Mayans se llena enseguida».

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El ayuntamiento apuesta por varias fórmulas para poner fin a esta problemática. Entre ellas, destaca la presencia de abonos laborales en los aparcamientos públicos de gestión municipal, que permiten a los trabajadores estacionar durante el horario de trabajo. Los usuarios pueden hacer uso del abono laboral, de 7 h a 22 h, o del abono laboral para hostelería, de 12 h a 2:30 h.