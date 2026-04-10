Un informe estatal sitúa a Gandia entre los ayuntamientos con menor inversión social por habitante en 2024

Un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a Gandia entre los 45 ayuntamientos pobres en inversión social durante el año 2024 al destinar 48,84 euros por habitante. El documento, que analiza la situación de los 404 consistorios españoles con más de 20.000 habitantes, recoge que la capital de la Safor se encuentra por debajo del umbral mínimo, que se establece en 63,89 euros por habitante, y, a su vez, es inferior a la media nacional, que alcanza los 106,48 euros.

Por detrás de la localidad, se sitúan ayuntamientos como el de Aranjuez (Madrid), con 37,24 euros; Las Rozas de Madrid, con 38,92 euros, o Torrevieja, con 48,28 euros. Sin embargo, este informe no incluye el trabajo que se realiza de manera coordinada con otras entidades sociales, como Cruz Roja, Franciscanos o Cáritas ni la inversión de otras áreas de la ciudad en esta materia.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, ha denunciado esta situación, junto a la concejala popular encargada de Servicios Sociales, Silvia Riera. En sus palabras, "los resultados resultan inadmisibles en una de las ciudades en las que se pagan los impuestos más altos de España”.

Riera advierte que los datos “evidencian que Gandia está invirtiendo menos de la mitad de lo que debería en atender a quienes más lo necesitan, situándose entre los municipios con peor inversión social de toda España.” Soler, por su parte, ha lamentado que "el gobierno socialista de Gandia destina únicamente un 4 % de su presupuesto a servicios sociales, frente al 10 % de media nacional", lo que, en sus palabras, demuestra que “no se trata solo de cuánto se invierte, sino de la prioridad política que se le da a las personas”. El portavoz popular añade que este dato “se suma a otros indicadores especialmente preocupantes de la situación social en Gandia: cerca del 30% de la población se encuentra en riesgo de exclusión social y más de 4.000 niños viven por debajo del umbral de la pobreza.”

Respuesta municipal

La concejala de Servicios Sociales en Gandia, Inma Rodríguez, ha respondido que la oposición utiliza este informe como una “estrategia reiterativa y descontextualizada”, ya que, como ella misma señala, "ese informe solo contempla las ayudas directas y no evalúa la estrategia transversal del gobierno de Gandia”.

La concejala ha defendido que el modelo de Servicios Sociales impulsado por el gobierno actual “va mucho más allá de una visión limitada y contable”, al tratarse de “un servicio transversal que implica áreas clave como Sanidad, Vivienda o Educación”. Reitera que es "imposible cuantificar la inversión real que realiza el ayuntamiento si no se tiene en cuenta esta perspectiva global”.

En cuanto a los recursos, Rodríguez ha destacado que su departamento cuenta con cerca de 70 profesionales, por lo que se sitúa como una de las áreas con mayor dotación de personal, además de disponer de un presupuesto de 1,4 millones de euros. A esta inversión se suma, en sus palabras, el esfuerzo realizado en materia de vivienda, donde Gandia dispone de 230 viviendas públicas —una de las cifras más altas de la Comunitat Valenciana— y cuya ampliación continúa durante la actual legislatura.

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Por otra parte, la edil ha puesto en valor los cerca de 700.000 euros destinados a ayudas directas para personas en situación de vulnerabilidad, junto con la tramitación de la Renta Valenciana, el Ingreso Mínimo Vital, los convenios con entidades sociales (más de 200.000 euros) o programas como Radars y Parlem. En este sentido, Rodríguez ha remarcado que muchas de estas actuaciones “no se reflejan en ese informe, a pesar de su impacto real en la vida de las personas" y añade que "ni Soler ni nadie del PP de Gandia puede hacer ese tipo de afirmaciones mientras votan en contra del contrato programa, que es el que nos dota de personal para poder ofrecer las ayudas”.