Memoria contra el olvido: un libro da voz a 48 víctimas silenciadas del franquismo en la Safor

En un contexto de escalada bélica y de auge de la ultraderecha y del franquismo, se vuelve más necesario que nunca mirar al pasado, sostener la memoria y escuchar lo que durante tanto tiempo fue silenciado, para impedir que el olvido abra la puerta a que la historia se repita.

Ese es el impulso que ha guiado a la fotoperiodista Eva Máñez en su obra “Memòria de l’oblit. La repressió franquista a la Safor”, un trabajo humano, rigoroso y comprometido que entrelaza las imágenes y los testimonios de 48 familiares. A través de sus voces, emergen las historias de quienes sufrieron la represión en la comarca, muchas de ellas truncadas en una fosa común del cementerio de Gandia.

El silencio impuesto se transforma a través de este libro en palabras, en memoria viva que atraviesa cada página. Esta memoria no solo busca recordar el pasado, sino también interpretar y emocionar al lector a través de cada testimonio. La obra, que ha sido publicada por el Centre d'Estudis i Investigacions Alfons el Vell y cuenta con el apoyo de la concejalía de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática, se presentará el próximo 14 de abril, a las 19:30 h, en la Casa de la Marquesa de Gandia.

El diseño del libro también refleja la delicadeza de su contenido, ya que recuerda a los sumarios a los que acceden las familias para conocer la historia de aquellos que sufrieron la represión franquista. "Buscaba rememorar el ruido al pasar las páginas de los sumarios, ese olor y la emocionante sensación al acceder por primera vez", explica Mañez.

Proceso de documentación

El libro surge tras un intenso proceso de documentación e investigación que arrancó en 2018, con la creación de la asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia. Fue en 2023, cuando la asociación científica ArqueoAntro localizó la fosa con restos humanos que evidenciaban signos de violencia y de armas de fuego, presumiblemente de tiro de gracia. Se han exhumado 27 cuerpos, aunque todavía no se han identificado a través de los restos de ADN. No obstante, todavía quedan por localizar la mitad, ya que se cree que fueron hasta 62 las víctimas enterradas.

Sus historias fueron expuestas en 2024 en la Casa de la Marquesa, pero ahora han quedado plasmadas en este libro. La obra no solo aborda las aberraciones que sufrieron las víctimas por parte del franquismo, mediante detenciones arbitrarias, juicios sumarísimos, consejos de guerra, tortura o ejecuciones, sino también la represión ejercida sobre las familias a lo largo de la posguerra y la dictadura.

"Memòria de l'oblit" se estructura en cuatro ejes. La obra arranca con la fosa y el maltrato institucional que viven las víctimas, la la historia de las guardianas de la memoria, es decir, la situación de las mujeres que quedaron viudas, los testimonios que hablan de los recurdos familiares y, por último, los espacios de represión. "Cada página demuestra que es un trabajo riguroso, comprometido y humano. Este libro no se entendería sin todo el proceso previo y todo lo que queda por hacer", señala la concejala de Patrimonio Histórico, Alicia Izquierdo. Por su parte, el director del CEIC Alfons el Vell, Juli Capilla, reivindica la importancia de este libro, que se convierte en "un acto de justicia y dignificación de las víctimas". Añade: "Contra ese olvida interesado, hay que recordar".

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La representante de la asociación de familiares de víctimas del franquismo de Gandia, Victòria Reig, ha recalcado que las páginas ponen de manifiesto "la crueldad que vivieron" y lamenta todo el camino que todavía queda por recorrer. La obra también cuenta con el testimonio de colectivos como la Associació de Familiars de la Fossa de Gandia, ArqueoAntro, la Associació Republicana de la Safor y la Coordinadora d'Associacions per a la Memòria Democràtica del País Valencià.