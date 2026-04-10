El mes de abril es sinónimo de grandes acontecimientos para el Club Voleibol Arenas de Gandia
La entidad convoca a sus equipos para las fotos oficiales de la temporada 2025-2026 con sus patrocinadores
El Club Voleibol Arenas de Gandia ha organizado un acto de todos sus equipos para realizar las fotos oficiales de la temporada 2025-2026 a modo de conjura y hermanamiento entre los jugadores y jugadoras que este año entrenan en el Grau de Gandia y también en el CEIP Roís de Corella.
Con estas imágenes, el club exhibe fortaleza y buena salud, formado por un centenar de deportistas y equipos desde categoría benjamín a cadete masculinos y femeninas.
A nivel competitivo, se ha logrado el histórico hito de clasificar equipos en las cuatro finales autonómicas de base, que se celebrarán en Elche los días 18 y 19 de este mes de abril.
Para preparar bien las finales e intentar volver a clasificar a alguno de los equipos en el Campeonato de España, como ya se logró la temporada pasada, los equipos graueros han disputado en el prestigioso Torneo Nacional Volabola de Finestrat.
Además , la base del club inició el mes asegurándose la liga benjamín escolar de Gandia, después de una nueva victoria sobre el CV Gandia y mantiene el coliderato en la liga alevín con el otro club de la ciudad.
Los patrocinadores principales del CV Arenas de Gandia son HotelGandia, Decorgandia y Locatec, mientras que también colaboran como espónsores Solertech, Volabola, Earlyna, JPB Mediadores, Cafetería Virginia, Inmuebles Óscar Hernán, Triple AAA Climatización, Masmasaje, Socorrismo Mistral, Piscinas de Fibra y FCG Soluciones.
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