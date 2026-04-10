El mes de abril es sinónimo de grandes acontecimientos para el Club Voleibol Arenas de Gandia

El Club Voleibol Arenas de Gandia ha organizado un acto de todos sus equipos para realizar las fotos oficiales de la temporada 2025-2026 a modo de conjura y hermanamiento entre los jugadores y jugadoras que este año entrenan en el Grau de Gandia y también en el CEIP Roís de Corella.

Con estas imágenes, el club exhibe fortaleza y buena salud, formado por un centenar de deportistas y equipos desde categoría benjamín a cadete masculinos y femeninas.

A nivel competitivo, se ha logrado el histórico hito de clasificar equipos en las cuatro finales autonómicas de base, que se celebrarán en Elche los días 18 y 19 de este mes de abril.

Foto del CV Arenas en el CEIP Roís de Corella de Gandia / CV Arenas Gandia

Para preparar bien las finales e intentar volver a clasificar a alguno de los equipos en el Campeonato de España, como ya se logró la temporada pasada, los equipos graueros han disputado en el prestigioso Torneo Nacional Volabola de Finestrat.

Además , la base del club inició el mes asegurándose la liga benjamín escolar de Gandia, después de una nueva victoria sobre el CV Gandia y mantiene el coliderato en la liga alevín con el otro club de la ciudad.

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Los patrocinadores principales del CV Arenas de Gandia son HotelGandia, Decorgandia y Locatec, mientras que también colaboran como espónsores Solertech, Volabola, Earlyna, JPB Mediadores, Cafetería Virginia, Inmuebles Óscar Hernán, Triple AAA Climatización, Masmasaje, Socorrismo Mistral, Piscinas de Fibra y FCG Soluciones.