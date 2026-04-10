El Museu de Prehistòria de València se ofrece a mediar tras el bloqueo en la Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna

El Museu de Prehistòria de València se ofrece a mediar para llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y el arqueólogo Josep Fernández Peris, que desde 1989 y hasta 2024 ha dirigido los trabajos de excavación en la Cova del Bolomor, para "solucionar los problemas entre ambas partes". Así lo confirman desde el museo que dirige Maria Jesús de Pedro y que pertenece a la Diputación de Valencia.

Como informó Levante-EMV, las excavaciones fueron suspendidas en verano del 2025 y tampoco se llevarán a cabo durante este año ante la negativa del consistorio vallero a proporcionar un documento necesario para llevar a cabo los trabajos. El ayuntamiento alega esta decisión a una "falta de comunicación, ya que Fernández se ha negado a reunirse con nosotros durante estos años".

El propio consistorio ya había solicitado al Museu de Prehistòria de València que mediara el año pasado para poner fin al conflicto, pero no llegaron a encontrar una solución. En este sentido, la dirección del museo reconoce que "ya intentamos resolver el problema y mediar entre ambas partes, pero, pese a las distintas llamadas telefónicas y correos enviados, no fue posible".

Aunque Fernández exponía que todavía quedaban algunos trabajos de excavación pendientes, la directora del centro recalca que este les había comunicado en 2024 que se daban por finalizadas las excavaciones del yacimiento, por lo que en 2025 la investigación se centraría en "documentar la estratigrafía de la cueva, puesto que se habían alcanzado los niveles basales del yacimiento y, a nivel arqueológico, la recuperación de materiales se consideraba finalizada". "Nos dijo que, a partir de 2025, era el momento de completar la investigación con una perspectiva espacial para interpretar las actividades desarrolladas en el pasado en el yacimiento y cerrar el ciclo 1989-2024", añade. Concretamente, el plan de trabajo del pasado verano se basaba en la documentación analítica, fotográfica, topográfica, la reconstrucción 3D y otras tareas de los distintos sectores del yacimiento, según se recoge en la solicitud que fue remitida por parte del museo a la Dirección General de Patrimonio.

Pero, como explican desde la Diputación de Valencia, para poder conceder el permiso de la actividad, se debía solicitar una autorización por parte de los propietarios del lugar, es decir, el propio ayuntamiento. Explican: "Solicitamos la correspondiente autorización al ayuntamiento y, tiempo después, nos informaron de que no iban a concederla, alegando que el director de la excavación no respondía a sus peticiones de información ni permitía la entrada de la corporación al yacimiento".

Situación de desacuerdo

La dirección del museo alega que este no es el primer desencuentro al que se han enfrentado el ayuntamiento y el director de la excavación, ya que los desacuerdos fueron patentes durante la creación del Centro de Arqueología Experimental. Fernández contactó en 2021 con el museo para que se hiciera cargo de la gestión didáctica de la cueva, momento en el que existía un proyecto para llevar a cabo este trabajos en este centro que arrancó las obras en 2015, fue inaugurado en 2017 y se rediseñó entre 2020 y 2021. La Diputación participó en una serie de reuniones, donde "valoró positivamente el proyecto". En sus palabras, "parece que el equipo científico opinaba lo mismo tras conversación telefónica con su director, aunque según nuestro criterio existían aspectos relevantes que debían abordarse". La situación se agravó posteriormente: "Surgieron problemas entre el equipo científico y el ayuntamiento que finalmente desembocaron en la situación actual de desacuerdo".

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El Museu de Prehistòria de València considera, en este sentido, que "la gestión didáctica y turística del patrimonio arqueológico de Bolomor" debe ser desarrollada por el ayuntamiento, con la supervisión científica y técnica del equipo científico y del Museu de Prehistòria de València. "Es en este marco en el que el museo puede asumir la intermediación", recalcan desde el área de Cultura, que financia desde hace más de 30 años el proyecto de investigación en la Cova del Bolomor, el yacimiento arqueológico reconocido de mayor antigüedad en la Comunitat Valenciana.