Oliva da un salto en el tiempo de 75 años: La Filà Pirates rememora la bendición de su bandera fundacional

Oliva da un salto atrás en su historia y regresa al año 1951 del siglo pasado. Todo ello por un motivo: la bendición de la bandera de la Filà Pirates. El colectivo rememora tiempos pasados y bendecirá, 75 años después, la nueva bandera, una de las más antiguas de la localidad, coincidiendo con la festividad de Sant Vicent Ferrer. Será este lunes, 13 de abril de Sant Vicent, durante los actos centrales organizados por la Comissió de Festes del Carrer Sant Vicent con la presencia del obispo auxiliar de Valencia.

El día de Sant Vicent del año 1951, la bandera fundacional de la Comparsa Pirates de Oliva recibía la bendición durante la misa en honor al santo celebrada en el portal de la popular calle de la población. En el acto actuó como madrina Ángeles Ballester Cañamás, acompañada por su hermana Carmen, del presidente de la filà Vicent Alemany, y el resto de componentes de la junta.

Ayer y hoy

Este año, en conmemoración de los 75 años de aquel hecho y con motivo de la reciente confección de la reproducción de aquella bandera fundacional, la Filà Pirates de Oliva ha decidido volver al portal en el mismo día de Sant Vicent para solicitar la bendición de la nueva enseña, que será portada por la actual abanderada de la Filà, Lola Esteve Canet, que estará también acompañada por el presidente Jose L. De Fuentes, y el resto de piratas que lo estimen.

Hay que recordar que, en aquellas Feria y Fiestas de Moros y Cristianos entre los años 1950 y 1957, en las que el Crist de Sant Roc ejercía su patronazgo como símbolo del proceso de cristianización del Raval morisco, cada una de las comparsas estaba vinculada a uno de los santos referentes de la ciudad de Oliva, y la Filà Pirates lo estaban con la figura de Sant Vicent Ferrer, participando cada año de su misa en su honor.

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Hay mucha ilusión puesta en este acto que, además, coincide con el 300 Aniversario de la Bendición del Portal de Sant Vicent, en el que luce más que nunca la figura del propio santo tras la reciente restauración por parte de la Diputación de Valencia.