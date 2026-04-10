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Potries va como un tiro: Se dispara la recogida de residuos orgánicos con un máximo histórico en el mes de marzo

Cada día se separa más y mejor y ya son casi medio millar de casas las que participan en el "puerta a puerta"

Vecinos de Potries, en la presentación de la campaña de recogida de residuos orgánicos

Vecinos de Potries, en la presentación de la campaña de recogida de residuos orgánicos / Ajuntament de Potries

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Potries suma y sigue. El municipio se ha convertido en un referente en la comarca en la recogida de residuos orgánicos en el último año y en este pasado mes de marzo alcanza el máximo histórico con 7.980 kilos.

Y es que ya son 422 las casas que participan en la recogida que se conoce como el "puerta a puerta" (contenedor marrón) y resto "contenedor gris), es decir, el 62% de las viviendas de la localidad. El 100% de grandes productores también participan efectivamente.

Además, en este mes de marzo se han retirado tres contenedores grises en diferentes puntos del pueblo, hecho que ha incrementado la cantidad de participantes en el sistema "puerta a puerta".

El objetivo

Según el Ayuntamiento de Potries, cada vez se separa más y mejor, con menos resto de residuos y más basura orgánica. El consistorio se marca el objetivo de separar unos 15.000 kg de orgánica al mes.

El gobierno municipal insta a sus vecinos a mejorar la selección desde casa: orgánica, envases, cartón, vidrio y resto y anima a sumarse a esta iniciativa al vecindario que todavía no lo hace.

Desde el ayuntamiento se anuncia que Potries contará más pronto que tarde con un nuevo vehículo de recogida de residuos y una isla de compostaje que ayudarán a mejorar el sistema.

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El alcalde y su equipo agradecen a los vecinos el esfuerzo y se recuerda que "tenemos la oportunidad de liderar el cambio en la comarca hacia un futuro más sostenible. Gracias para ser parte de un Potries más verde"!.

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