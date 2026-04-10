Primera oportunidad para la UD Oliva: Subirá a Primera FFCV como campeón si gana en Cullera y la UE Benifairó pierde en Orba
Los de Joano Fuster pueden finiquitar su brillante temporada a seis jornadas del final del campeonato regular
La UD Oliva ascenderá de Segunda a Primera FFCV como campeón sí o sí. Solo es cuestión de tiempo. Este fin de semana tiene su primera oportunidad en la 25ª jornada del campeonato.
Los de Joano Fuster subirán de categoría a seis fechas de que acabe la fase regular si suman los tres puntos en su visita al campo del CF Cullera, segundo clasificado, y la UE Benifairó de la Valldigna, tercero en la tabla, no puntúa en el feudo del CF Orba.
Si se dan estos hechos, los olivenses alcanzarían 66 puntos con solo 15 por jugarse y resultarían ya inalcanzables para cullerenses y benifaironeros, que se quedarían con 50.
Se juega el domingo
Los dos partidos en cuestión se juegan el domingo, 12 de abril. La UE Benifairó juega en Orba a las 11.30 horas, mientras que el cuadro azulón lo hace en el histórico Aeria de Cullera a las 17 horas.
La UD Oliva puede cerrar por la vía rápida su objetivo del ascenso tras una temporada para enmarcar, en la que solo ha perdido un partido de 24 en la Liga, además de haber llegado a cuartos de final de La Nostra Copa tras eliminar a varios rivales de categoría superior.
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