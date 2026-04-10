Proinbeni UpB Gandia tiene las cuentas claras: Dos victorias le aseguran la cuarta posición en la Liga de Segunda FEB

Las cuentas de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia en las dos últimas jornadas de la fase regular de la Liga de Segunda FEB están claras. El equipo asegurará la cuarta plaza, lo que implica factor cancha a favor en la primera eliminatoria por el ascenso, si gana los dos partidos que le restan. Si solo suma un triunfo, sería matemáticamente quinto clasificado y, si pierde los dos podría acabar sexto en el campeonato.

Sus rivales son Ciudad Molina Basket este sábado, 11 de abril, en el Pabellón Municipal de Gandia, y Spanish Basketball Academy en Madrid el próximo fin de semana.

Ambos compromisos van a ser igual de complicados. El conjunto murciano se juega el descenso directo o la eliminatoria por salvarse en las dos últimas fechas, por lo que llegará a Gandia con la imperiosa necesidad de triunfar. En el choque de Madrid la dificultad es que el Spanish es el rival directo de Proinbeni por la cuarta posición, que ahora mismo ocupa.

Una final para Molina

Sobre el encuentro de este sábado en Gandia ante Molina, hay dos antecedentes en esta temporada, ambos saldados con éxito por Proinbeni. Los de Mesa ganaron aquí en la Copa de España y allá en la Liga.

Pero según el entrenador, "Molina es un equipo que ha mejorado bastante respecto a la primera vuelta. Le ha costado entender la competición y ahora es más sólido y maduro. No se desconecta de los partidos porque es equilibrado y compacto".

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Sobre su equipo, Alejandro Mesa destaca que mentalmente estamos bien, pero necesitamos trabajo diario muy bueno y desde enero no lo tenemos y eso nos pasa factura. Tampoco ayuda el calendario de la segunda vuelta, que es más difícil. No estamos bajos de ánimos sino con sed de triunfos".