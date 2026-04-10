Reyes Moreno, del CA Gandia Alpesa, disputa el Nacional de Trail Running con la selección de la Comunitat Valenciana

Este domingo 12 de abril se celebra en Oviedo la 8ª edición del Campeonato de España de Trail Running de Federaciones Autonómicas Absoluto, Sub23 y Promoción.

Allí estará Reyes Moreno, atleta del CA Gandia Alpesa, como representante del equipo absoluto femenino de la Comunitat Valenciana que, por cierto defiende el título conseguido el año pasado. La deportista del club gandiense ha ganado este año el Km Vertical de Gandia y lidera la liga de trail en la Comunitat Valenciana.

Moreno correrá junto a toda una campeona del mundo por equipos como Júlia Font y María Fuentes a la cabeza, acompañadas por Pilar Rubio y Vanessa Romero.

Exigencia máxima

La carrera absoluta dará el disparo de salida a las 10:00 h y cuenta con un recorrido de 22 kilómetros y 1200 metros de desnivel positivo. La suma de tiempos de los tres primeros corredores de cada federación autonómica determinará la clasificación final.

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Además de los títulos nacionales, el Campeonato de España de Trail Running de Federaciones Autonómicas tendrá un aliciente extra: las plazas para el Europeo. Y es que Oviedo jugará un papel fundamental en la confección de la selección de España Atletismo de cara al Campeonato de Europa Off-Road que tendrá lugar en Liubliana (Eslovenia) el próximo mes de junio.