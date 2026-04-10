Sanción a la UE Benifairó de la Valldigna: La Federación le obliga a jugar a puerta cerrada los tres últimos partidos de la temporada

Los lamentables incidentes acaecidos en el partido de fútbol amateur de Segunda FFCV entre la UE Benifairó y el CF Cullera, disputado el sábado 28 de marzo en la localidad de la Valldigna, tienen sus consecuencias.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha sancionado a la UE Benifairó a jugar a puerta cerrada los tres últimos encuentros de la presente temporada que le restan en casa.

Además, el comité de competición de la FFCV impone una multa de 450 euros a la entidad benifaironera por incidentes graves de público. También hay varios jugadores y personal del equipo de la Valldigna suspendidos por varios partidos.

El encuentro en cuestión dejó imágenes lamentables con una pelea entre aficionados en la que se vieron involucrados jugadores de ambos conjuntos, que empañaron un encuentro clave en la competición.

Tres puntos claves

El segundo y el tercer clasificado de Segunda FFCV luchaban por tres puntos clave en la jornada 24 por hacerse con un puesto en la promoción de ascenso. El encuentro finalizó con victoria visitante por 1-3.

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Los dos clubes lamentaron lo ocurrido y condenaron la violencia en sendos comunicados públicos, pero lo cierto es que la tangana fue mayúscula y se hizo viral en toda España.