La UE Tavernes viaja a Alquerias del Niño Perdido con los deberes hechos en la Lliga Comunitat

El domingo a las cuatro de la tarde juega la UE Tavernes ante el CF Alqueries del Niño Perdido partido de la Lliga Comunitat. Un total de 246 km de ida y vuelta para enfrentarse a un conjunto local en puestos de descenso, a solo dos puntos de la salvación, lo que le hace mas peligroso por lo mucho que se juega y no lo pondrá nada fácil.

El Tavernes está con la moral por las nubes, tras asegurar la promoción de ascenso, aunque pelea con el Riba-rroja CF por la segunda plaza, que sería, sobre el papel, más favorable cara a la promoción.

Contentos

El mister "Tomaca" estaba muy contento con el equipo por su actuación en La Nostra Copa ante el Novelda CF pese al empate final, 1-1. El técnico vallero hará rotaciones con la mente puesta en el partido de vuelta de las semifinales del torneo copero el miércoles día 15 en Novelda.

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El Tavernes fletará un autobús para los aficionados que quieran desplazarse a Novelda siempre que se llene el mismo con unos precios módicos de 5 euros para los jóvenes y 10 los adultos. La afición esta muy ilusionada y, a pesar de jugar entre semana, se espera que acuda la gente.