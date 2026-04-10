La UE Tavernes viaja a Alquerias del Niño Perdido con los deberes hechos en la Lliga Comunitat
El rival pelea por la salvación, lo que le hace más peligroso
Pepe Juan
El domingo a las cuatro de la tarde juega la UE Tavernes ante el CF Alqueries del Niño Perdido partido de la Lliga Comunitat. Un total de 246 km de ida y vuelta para enfrentarse a un conjunto local en puestos de descenso, a solo dos puntos de la salvación, lo que le hace mas peligroso por lo mucho que se juega y no lo pondrá nada fácil.
El Tavernes está con la moral por las nubes, tras asegurar la promoción de ascenso, aunque pelea con el Riba-rroja CF por la segunda plaza, que sería, sobre el papel, más favorable cara a la promoción.
Contentos
El mister "Tomaca" estaba muy contento con el equipo por su actuación en La Nostra Copa ante el Novelda CF pese al empate final, 1-1. El técnico vallero hará rotaciones con la mente puesta en el partido de vuelta de las semifinales del torneo copero el miércoles día 15 en Novelda.
El Tavernes fletará un autobús para los aficionados que quieran desplazarse a Novelda siempre que se llene el mismo con unos precios módicos de 5 euros para los jóvenes y 10 los adultos. La afición esta muy ilusionada y, a pesar de jugar entre semana, se espera que acuda la gente.
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