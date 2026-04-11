Las excavaciones en La Sort de Ròtova se adentran en la vida del campo ibérico

Una nueva campaña de excavaciones arqueológicas busca profundizar en la vida de los campadores ibéricos en La Sort de Ròtova, ubicada junto al polígono industrial. Tras descubrir el pasado año que este complejo romano era una “mansio”, es decir, una especie de venta o posada del Imperio romano que formaba parte de la red de comunicaciones que conectaba Dianium (Dénia) con Saetabis (Xàtiva), ahora el equipo de arqueólogos pretende retroceder en el tiempo para documentar una fase anterior del yacimiento, de hace alrededor de 2.200 años, y conocer cómo era la vida en el medio rural en época ibérica. Las últimas investigaciones apuntan a que se trataría de un asentamiento rural de finales de la Edad del Hierro.

A lo largo de estas semanas, el equipo de arqueología formado por Pere Roselló, Felipe Poquet y Salvador Cloquell, bajo la dirección del catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, Ignasi Grau Mira, y con la colaboración de estudiantes del Grado de Historia, del Máster de Arqueología y de doctorado de la Universidad de Alicante, busca “reafirmar el cambio de función” de este espacio. Hasta ahora se creía que era una villa, pero las últimas excavaciones han sacado a la luz que se trataba de una infraestructura pública destinada a la acogida de viajeros, correos y funcionarios que circulaban por la red viaria del imperio.

“Defendemos que era una ‘mansio’, por lo que estamos intentando atribuir funciones a los distintos espacios. Hemos encontrado un patio central y varias habitaciones y, en los últimos días, hemos trabajado en un almacén donde podrían haberse guardado alimentos”, señala Grau. Por ello, esta segunda fase busca desentrañar los detalles de la función y la cronología del enclave romano.

Asentamiento

La excavación del pasado mes de julio mostró que esta instalación se fundó en el siglo II de nuestra era y fue abandonada en el siglo III, tras un periodo de funcionamiento relativamente breve, pero clave para comprender la movilidad y la organización romana en la Safor. En palabras del director de la excavación, “ubicaron aquí la ‘mansio’ porque ya existía un pequeño asentamiento. Aprovechaban lugares ya ocupados, donde había población y sabían que iba a ser utilizada”.

Por otra parte, como explica Grau, la campaña también busca investigar la fase ibérica detectada el año pasado. “Queremos indagar en las ocupaciones ibéricas. Nos trasladaríamos unos 200 años antes, cuando los labradores ibéricos se asentaron aquí para trabajar”, explica el director, que añade que “queremos conocer cuáles eran sus condiciones de vida, ya que se sabe muy poco sobre la vida en el campo y este yacimiento puede aportar pistas”.

Los trabajos más intensos se desarrollarán durante estas dos primeras semanas, coincidiendo con el periodo vacacional, aunque posteriormente continuarán con tareas de documentación y análisis de gabinete.

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Esta campaña cuenta con la autorización de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, la colaboración del Ayuntamiento de Rótova y se inscribe en las investigaciones desarrolladas por el Instituto de Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante, en el marco de proyectos nacionales de investigación sobre el mundo agrario antiguo (PID).