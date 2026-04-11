Nueva residencia en la Safor: así será Vitalia Gandía, el centro de mayores con habitaciones individuales y neurorrehabilitación

La próxima apertura de Vitalia Gandía reforzará la oferta asistencial de la Safor con un modelo que quiere marcar diferencias dentro del sector. Esta nueva residencia en Gandía llega a la zona de Beniopa-Paseo con una propuesta centrada en la atención personalizada, la intimidad, el confort y la recuperación funcional. Todo ello en un momento en el que muchas familias buscan una residencia de ancianos que combine cuidados profesionales y un entorno más humano.

Más que reproducir el modelo clásico de residencia, el nuevo centro plantea una forma distinta de entender el cuidado. Vitalia Gandía aspira a convertirse en un referente en Gandía y en la Comunidad Valenciana gracias a una organización en pequeñas unidades de convivencia, amplios espacios exteriores, habitaciones individuales y una apuesta clara por la recuperación funcional.

Para quienes buscan residencias de mayores en Valencia, la propuesta de Vitalia Gandía pone el foco en vivir con más autonomía, más privacidad y más apoyo profesional, en un entorno pensado para el día a día de los residentes y también para la tranquilidad de sus familias.

Uno de los elementos que diferencian a Vitalia Gandía es su estructura en unidades de convivencia, concebidas como pequeñas casas con ambiente hogareño para no más de 15 personas. / V. G.

Una residencia de mayores en Gandía pensada como un hogar

Uno de los elementos que diferencian a Vitalia Gandía es su estructura en unidades de convivencia, concebidas como pequeñas casas con ambiente hogareño para no más de 15 personas. Esta organización favorece una convivencia más cercana, rutinas más humanas y una atención mucho más adaptada a cada residente.

Frente a la imagen más clásica de la residencia de ancianos, el nuevo centro apuesta por espacios interiores donde la vida cotidiana resulta más natural. Salas de estar, comedor y zonas compartidas se integran en un diseño que pretende que la persona no solo reciba atención, sino que también se sienta en casa.

Unidades de convivencia: pequeñas casas para una atención más humana

El modelo de Vitalia Gandía gira en torno a esas “casas” o unidades de convivencia reducidas. La idea es sencilla: menos masificación, más cercanía y más capacidad para adaptar los cuidados a las necesidades, preferencias y ritmos de cada persona. Ese planteamiento conecta con una tendencia cada vez más demandada en el ámbito sociosanitario: la atención centrada en la persona.

A ello se suma la figura del tutor personal para cada residente, un elemento que refuerza el seguimiento individualizado y que ayuda a ordenar tanto la atención como la relación con la familia.

Habitaciones individuales, jardines y vida al aire libre

La privacidad será otro de los pilares de esta residencia Gandía. El 95% de las plazas se distribuyen en habitaciones individuales con baño propio y luz exterior, una característica que mejora la intimidad y el confort diario.

El edificio contará además con amplios y accesibles jardines y terrazas, pensados para fomentar la vida al aire libre, el paseo y el contacto cotidiano con la luz natural. En una ciudad como Gandía, esa conexión con el exterior puede convertirse en un valor añadido para el bienestar físico y emocional de los residentes.

Atención personalizada y servicio médico permanente

Vitalia Gandía incorporará servicio médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una cobertura que aporta seguridad tanto a los residentes como a sus familias. Esa asistencia permanente se combina con un enfoque de acompañamiento individualizado y con una cartera de servicios que amplía la función del centro más allá de la estancia residencial.

Uno de los apartados más destacados será su apuesta por la rehabilitación neurológica. El centro contará con tecnologías avanzadas y terapias orientadas a la rehabilitación neurológica y funcional, con especialización en el tratamiento del daño cerebral. De este modo, el complejo no solo funcionará como residencia, sino también como espacio de recuperación para residentes y para usuarios externos que necesiten rehabilitación ambulatoria, apoyo postoperatorio o estancias temporales.