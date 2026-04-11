Oliva recibe a la sobrina de Federico García Lorca: "La vida cultural de la Safor no tiene nada que envidiar a la de las grandes ciudades"

Laura García Lorca, sobrina del poeta Federico García Lorca, participará esta tarde en una charla organizada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva, enmarcada dentro de un ciclo de conversaciones con personalidades de reconocido prestigio.

La primera sesión de «Conversa amb...» contó con la participación de la escritora Carmen Amoraga y la meteoróloga Victòria Rosselló para abordar la dramática dana del pasado 29 de octubre de 2024. Durante las próximas semanas, también participarán el poeta de Oliva Enric Sòria o el escritor Rafa Lahuerta, que charlará con la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València Vicenta Tasa-Fuster.

Esta no es la única actividad cultural que programa Oliva, ya que, a modo de ejemplo, el próximo 8 de mayo, la ciudad acogerá una nueva edición del Poefesta, que este año rendirá homenaje al poeta de la Safor, Josep Piera, que falleció el domingo y que ha participado en todas las ediciones.

Tampoco la Safor se queda atrás, ya que, por ejemplo, Gandia organiza cíclicamente su ciclo de conferencias «Gandia Pensa», que se ha convertido en un altavoz en defensa del pensamiento y las humanidades. La iniciativa ha contado, hasta el momento, con la presencia, entre otros, de la astronauta Sara García Alonso, la jueza, magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o una conversación entre los periodistas y escritores Paco Cerdà y José Luis Sastre, bajo el título «Memoria de una vida, memoria de un país».

La poeta y asesora cultural de Oliva, Àngels Gregori, reivindica la importancia de la cultura en la comarca, como demuestra la gran presencia de autores en la Safor. En este sentido, recalca «la necesidad de generar espacios de concordia», en los que la cultura sea protagonista.

La charla con Laura García Lorca, que representa «la memoria más directa del poeta más universal», es una muestra de ello. La también directora de la Huerta de San Vicente no solo hablará de la figura de su tío, sino también de la necesidad de restaurar a través de la memoria democrática algunos episodios de la historia reciente en el momento en el que se cumplen los 90 años de la muerte del poeta y a las puertas de la celebración del centenario de la Generación del 27.

Gregori insiste en la necesidad de programar actividades culturales en toda la comarca para «mantener, como indicaba el recién fallecido Josep Piera, esa herencia cultural y pensar en clave comarcal».

Reivindica el trabajo que se está llevando a cabo desde las administraciones para darle una mayor visibilidad a la cultura. Por ello, y en sus palabras, «la vida cultural de la Safor no tiene nada que envidiar a la de las grandes ciudades». Sin embargo, reitera que «las citas puntuales están muy bien, pero hay que marcar una agenda cultural y dar impulso, ya que la vida cultural no es un lujo, sino una necesidad».

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La extensa programación se ve recompensada por la gran presencia de público en cada una de las charlas. «La gente responde muy bien. Hay que llegar a las nuevas generaciones y reivindicar la importancia del sector, como ya hemos podido comprobar esta semana tras la muerte de Piera».