Tavernes de la Valldigna decreta tres días de luto por la muerte de su hijo predilecto Antonio Vercher
Las banderas ondearán a media asta en recuerdo del fiscal pionero en derecho medioambiental
Tavernes de la Valldigna perdió ayer a uno de sus vecinos más ilustres. El fiscal Antonio Vercher Noguera (1953), una de las figuras más destacadas en el ámbito jurídico y un referente en el derecho medioambiental en España -dedicó más de cuatro décadas a esta causa-, falleció ayer a los 72 años de edad en Madrid.
El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de todos los edificios públicos ondearán a media asta en recuerdo de esta figura y como muestra de respeto y condolencias.
Vercher fue nombrado Hijo Predilecto de Tavernes de la Valldigna en 2019 tras ser considerado "por muchos juristas como el padre del derecho penal ambiental en España" y añadían que "su trabajo profesional ha traspasado fronteras por ser una referencia jurídica en materias como la corrupción, el urbanismo y el medio ambiente".
El consistorio destaca que "fue una figura destacada en el ámbito jurídico, considerado un referente y pionero del derecho medioambiental en España", ya que dedicó toda su trayectoria profesional a la defensa del medio ambiente desde la Fiscalía. De hecho, Vercher impulsó la creación y desarrollo de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo en 2006 y promovió la persecución de los delitos ecológicos en todo el Estado.
Vercher también fue elegido presidente del CCPE en enero de 2021 y reelegido a finales de ese mismo año para un nuevo mandato de un año. "Su compromiso con la defensa del territorio, la sostenibilidad y la justicia deja una huella imborrable", señalan desde el consistorio.
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