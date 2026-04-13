Adiós al emblemático avión de la playa de Tavernes de la Valldigna: retiran la estructura de hormigón tras los daños del último temporal

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha retirado el emblemático avión de hormigón situado en la Goleta de Tavernes de la Valldigna. Esta fue una de las múltiples estructuras dañadas a finales de enero tras el paso del temporal Harry, que, además, provocó el desalojo de una decena de vecinos tras la caída de varias terrazas de un edificio situado en la avenida de la Marina. Los daños, según el informe elaborado por el ayuntamiento, ascienden a cerca de un millón de euros.

La actuación se enmarca dentro de las obras de emergencia que, según anunció el Gobierno de España, se ejecutarán durante estos meses para paliar los daños que sufre el litoral de Tavernes, agravados tras el último temporal, a la espera de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de regeneración de las playas del Brosquil (Cullera) y la Goleta de Tavernes.

El espacio se encuentra actualmente vallado mientras se realizan los trabajos de retirada de la estructura. Para evitar daños personales, el consistorio ha prohibido en esta zona el acceso a la playa de manera temporal, según se indica, "por motivos de seguridad y riesgo de desprendimiento".

Además, durante estos días, un equipo de técnicos ha inspeccionado la zona para evaluar el estado de las viviendas tras el temporal y comprobar que son seguras de cara a la llegada de maquinaria pesada y veraneantes en los próximos meses de verano.

A estos trabajos, y dentro de las actuaciones de emergencia, se suma la aportación de 60.000 metros cúbicos de sedimentos durante las próximas semanas con el objetivo de que la costa vallera recupere parte de su arena antes del inicio de la campaña estival.

Como ya informó este diario, se trata de una de las mayores aportaciones de arena que ha recibido la localidad en los últimos años. Aunque, en un primer momento, se contemplaba una inyección de 45.000 metros cúbicos de arena, la cantidad finalmente se ha incrementado un 33 % hasta los 60.000 m3. Se prevé que estas obras se prolonguen tres meses, ya que el objetivo es que la playa esté lista para la temporada estival.

Adiós al avión de hormigón de la playa de la Goleta. / Saray Fajardo

El MITECO declaró, tras el paso del temporal, Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil (ZAEPC), conocido como "zona catastrófica", lo que permite llevar a cabo una actuación integral en el litoral.

Proyecto definitivo

Se trata de intervenciones de emergencia, a la espera de la esperada de la ansiada Declaración de Impacto Ambiental para acometer la regeneración del litoral. La delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció durante su visita tras los daños del temporal Harry que la DIA estaría aprobada en unos dos meses. Sin embargo, la falta de una serie de informes ha retrasado esta resolución ambiental necesaria para iniciar el grueso del proyecto, que arrancó en 2023.

La playa de la Goleta sufrió las consecuencias de la borrasca Gloria, que anegó por completo esta zona, hizo desaparecer la arena y, como consecuencia, comportó que el mar golpeara con fuerza los edificios situados a primera línea. Entre los daños, provocó la caída de un muro que separaba el garaje del edificio de la playa, la escalera que daba acceso a la arena y la parte de abajo de una terraza del primer piso.

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La situación volvió a repetirse en enero. En esta ocasión, los daños se producían en la playa urbana, con la caída de varias terrazas y el desalojo del edificio y de un hotel. Los afectados todavía no han podido acceder a la vivienda.