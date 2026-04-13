De la autora de "La mujer habitada" al biógrafo de Paco de Lucía: el Poefesta de Oliva confirma a sus primeros autores

El Centre Polivalent de Oliva acogerá el próximo 8 de mayo la 21 ª edición del Poefesta. El festival dedicado a la poesía reúne cada año a una gran cantidad de escritores, poetas y personalidades destacadas del mundo de la literatura en esta ciudad de la Safor.

Con motivo de su 20 º aniversario, que se celebró el año pasado, el festival contó con la presencia de la poeta y narradora Eva Baltasar, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024; al músico José Mercé, con más de 800.000 discos vendidos en los últimos quince años, o al recién fallecido poeta de Beniopa, Josep Piera. Precisamente, esta edición, como ya informó Àngels Gregori, directora de Poefesta, se convertirá en un homenaje a Piera, "alma" de este festival, ya que ha estado presente en todas las ediciones.

La dirección ya ha confirmado a algunos de los autores que participarán en esta edición. Según han informado a través de sus redes sociales, el festival de poesía contará con la presencia de Gioconda Belli, autora de obras como "La mujer habitada" o "El país de las mujeres". Belli obtuvo el XXXII premio Reina Sofía de poesía iberoamericana y se ha convertido en una de las voces más valientes y renovadoras de la literatura hispanoamericana. Exiliada y comprometida, su poesía es, como explican desde la organización, "un refugio de resistencia política y celebración de la vida que traspasa todas las fronteras".

El escritor de Algeciras Juan José Téllez también participará en este certamen. Su trayectoria literaria arrancó con "Crónicas urbanas" (1979) hasta el recién publicado "Los últimos pieles rojas" (2025). Téllez es una figura clave de la cultura andaluza, biógrafo del músico y compositor Paco de Lucía y colaborador de artistas como Rozalén. "Téllez nos traerá un verso comprometido, musical y profundamente humano", señalan.

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La última confirmada es una de las voces más destacadas de la comarca de la Safor. La poeta del Grau de Gandia Maria Josep Escrivà también estará en esta edición. La poeta ha recibido recientemente el Premio Roís de Corella a la trayectoria literaria dentro de los Premios Literarios Ciudad de Gandia 2025. Además, en 2021 fue galardonada con el Premio de la Crítica de poesía catalana por "Sempre és tard".