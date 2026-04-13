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El CC de Bellreguard organiza dos charlas sobre ciclismo y salud

La primera será este viernes acerca de la técnica y los entrenamientos con Josep Antoni Martínez y la segunda el 22 de mayo sobre nutrición con Antoni Martí

Presentación de los actos del centenario.

Presentación de los actos del centenario.

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

El Club Ciclista de Bellreguard, dentro de la programación de actividades de su centenario (1926-2026), ha organizado un ciclo de charlas y conferencias titulado "Ciclismo y Salud", que se celebrará en dos jornadas en el salón de actos del ayuntamiento. Ambas serán en el salón de actos del ayuntamiento a las 20 horas.

La primera jornada será este viernes, 17 de abril. Con el título “Pedalea mejor" y cargo de Josep Antoni Martínez Sanz, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ofrecerá consejos sobre técnica, entrenamiento y recuperación para optimizar el rendimiento deportivo.

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La segunda jornada será el viernes 22 de mayo, bajo el título “Mejora tu alimentación”. El ponente será Antoni Martí Moreno, nutricionista deportivo, especializado en rendimiento y salud cardiovascular. Desde la junta directiva se anima e invita a toda la afición y personas interesadas a asistir a estas charlas.

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