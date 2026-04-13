Gandia se convierte en el epicentro del triatlón y el acuatlón autonómico en un intenso fin de semana deportivo

Gandia vivió un intenso fin de semana deportivo con el Campeonato Autonómico de Acuatlón y el Triatló Ciutat de Gandia. Entre las dos competiciones reunieron cerca de 800 participantes.

El sábado, el entorno al puerto y la playa fue el escenario del Campeonato Autonómico de Acuatlón, Acuatlón Escolar y Autonómico de Acuatlón Paralímpico. La jornada reunió a más de 100 deportistas que compitieron por los títulos, sobre un recorrido de 1.000 metros de natación y 5.000 metros de carrera a pie.

Segmento ciclista. / Àlex Oltra

En cuanto al Campeonato Autonómico de Acuatlón la competición femenina abrió el programa, con un grupo cabecero formado por Claudia Bresó, Miriam Parreño, Andrea Ródenas y Laia Ferragud tras el segmento de natación. Tras una rápida transición, la carrera a pie decidió la prueba, donde Claudia Bresó se mostró intratable para proclamarse campeona autonómica. El segundo puesto fue para Andrea Ródenas (Club Deportivo Triaspe), mientras que Laia Ferragud (Triatló Algemesí) completó el pódium.

En categoría masculina el primero en salir del agua fue Isaac Navalón, seguido de Joan Muñoz, con un grupo perseguidor muy compacto que acabaría decidiendo las medallas en el segmento final. Tras los 5 kilómetros de carrera, David Blanes (Club Triatló Gandia) se alzó con la victoria y el título de campeón autonómico, por delante de Alan Collado (C.E.A. Bétera) y del triatleta local Miguel Fernández (Club Triatló Gandia).

Segmento a nado. / Àlex Oltra

La jornada se completó con pruebas escolares, cerrando un sábado marcado por el gran ambiente deportivo y la alta participación.

El domingo fue el turno del Triatló Ciutat de Gandia, que reunió a más de 400 triatletas de clubes de Segunda y Tercera División, dando inicio a la temporada de triatlón en la Comunitat Valenciana dentro de la Lliga de Clubes Caixa Popular 2026.

La meteorología volvió a generar incertidumbre, aunque finalmente la prueba pudo desarrollarse con normalidad pese a la aparición intermitente de la lluvia. La competición recorrió un circuito entre el puerto, el paseo marítimo y el faro del rompeolas.

Amplia participación. / Àlex Oltra

La jornada arrancó con la prueba femenina. A nivel individual, la victoria fue para Pilar Abella (Triatlón Castelló) y por clubes femeninos ganaron 3 Reptes Triatló L’Olleria (Segunda) y A7 Triatló LAW en Tercera.

En la prueba masculina los triatletas afrontaron un recorrido de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. El más rápido en meta fue Jaume Gironés (Triatló Ontinyent) y los clubes masculinos ganadores fueron Triatló Ontinyent en Segunda y Trisud, en Tercera.

Con este intenso fin de semana Gandia cerró con éxito una doble cita que refuerza su papel como sede clave del calendario autonómico, combinando competición de base, alto nivel y campeonatos oficiales.

La Liga de Clubes Caixa Popular 2026 continuará el próximo 2 de mayo con el Triatlón por Relevos de Bétera, donde competirán clubes de Primera, Segunda y Tercera División en formato de relevos.

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La prueba fue organizada por la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana en colaboración con el Club Triatló de Gandia, entidad que también participó en la organización de las pruebas de acuatlón.