Palma de Gandia incorpora a un conserje en el polideportivo municipal

El Ayuntamiento de Palma de Gandia informa que en las últimas semanas se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en el polideportivo municipal, pensadas tanto para los deportistas como para el público asistente.

Entre ellas cabe destacar la renovación de la cartelería informativa y la señalización, cambiando la anterior que estaba vieja y deteriorada; la renovación del suelo del pabellón municipal y adquisición de un nuevo robot aspirador y limpiasuelos; mantenimiento general en pintura, fontanería y marquetería; repasado y mejora de las juntas y ventanas del pabellón para una mejor impermeabilización; revisión y sustitución de diferentes elementos de la caldera de gasoil.

También se han instalado nuevos sistemas de protección en los diferentes elementos más peligrosos del campo de fútbol, sobre todo en los banquillos.

Durante las próximas semanas volverán a fijarse las redes de protección de las porterías que cayeron en los pasados episodios de rachas de viento y que ya han sido gestionadas a través del seguro.

Además, se incorporará el nuevo conserje del polideportivo, reforzando el servicio de atención y mantenimiento de las instalaciones.