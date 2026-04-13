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Pilar Bernabé, cautivada por las alturas de Tavernes de la Valldigna

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana también participó en la celebración del Día del Pueblo Gitano

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto a la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto a la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha conseguido desconectar este fin de semana gracias a una de las rutas naturales más emblemáticas de Tavernes de la Valldigna. Bernabé ha podido contemplar el municipio desde las alturas acompañada por la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, con la que mantiene una estrecha relación de amistad.

Bernabé también estuvo el sábado en la localidad para participar del Día del Pueblo Gitano, que se celebró por primera vez en la localidad. Fueron numerosos los vecinos y vecinas del municipio que se acercaron a conversar con ella e, incluso, a fotografiarse. Bernabé se convirtió durante la tarde en una vecina más de Tavernes.

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