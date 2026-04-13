Vaivén
Pilar Bernabé, cautivada por las alturas de Tavernes de la Valldigna
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana también participó en la celebración del Día del Pueblo Gitano
Gandia
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha conseguido desconectar este fin de semana gracias a una de las rutas naturales más emblemáticas de Tavernes de la Valldigna. Bernabé ha podido contemplar el municipio desde las alturas acompañada por la alcaldesa de la localidad, Lara Romero, con la que mantiene una estrecha relación de amistad.
Bernabé también estuvo el sábado en la localidad para participar del Día del Pueblo Gitano, que se celebró por primera vez en la localidad. Fueron numerosos los vecinos y vecinas del municipio que se acercaron a conversar con ella e, incluso, a fotografiarse. Bernabé se convirtió durante la tarde en una vecina más de Tavernes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor
- La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
- El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki
- Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
- Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- Parc Central: entre la pobreza y la opulencia