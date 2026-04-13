Quinto, Colomet, Primavera Valenciana y Dani Miquel este sábado en el Rabat Fest de Rafelcofer

El Ayuntamiento de Rafelcofer, en colaboración con la Generalitat y Pro21cultural, organiza el Rabat Fest, un concierto para públicos diversos que tendrá lugar este sábado, 18 de abril, en el parque del polideportivo con entrada gratuita.

Para público infantil actuará el "cantacançons" Dani Miquel, asiduo a numerosos eventos en la Safor. Y, además, artistas emergentes en el panorama musical en valenciano.

El pegolino Josep Quinto recibió en 2024 el galardón a Artista Revelación en los Premios Ovidi y presenta su primer álbum de larga duración titulado de forma irónica "DCDV", siglas de "Demà canvie de vida", en el que alega contra la precariedad de la juventud, la falta de emancipación, y expone sus inquietudes sociales.

El grupo Primavera Valenciana se formó en 2025. Un septeto que recoge las influencias musicales de Obrint Pas y La Gossa Sorda, haciendo versiones de sus canciones para acercarlas a las nuevas generaciones.

El cartel se completa con Colomet, nombre artístico de la valenciana Paloma Aparici, que fusiona estilos de música urbana. Con dos álbumes publicados "22" y "Blau", la cantante también apuesta por la visibilidad LGTBI, como evidencia en el videoclip de "Blau mediterrani". "Perreo" en valenciano haciendo equipo con el compositor Mario Sancho y el productor musical Mark Dasousa.