Reparto de puntos entre el Alqueries CF y la UE Tavernes (2-2)

La UE Tavernes disputó el domingo pasado a domicilio el partido correspondiente a la jornada 27 (de 30) de la Lliga Comunitat (Grupo Norte), contra el Alqueries CF, que se saldó con un empate (2-2).

Reparto de puntos en un partido con un rival que se jugaba mucho y lucha por evitar el descenso y un Tavernes con la promoción asegurada y pensando seguro en su partido de este miércoles en Novelda.

Esto hizo que el entrenador vallero hiciera muchas rotaciones en el equipo pues jugará tres partidos en ocho días y quiere tenerlos a todos en las máximas condiciones físicas y anímicas para lo que se espera un partido complicado e intenso en Novelda.

El partido contra el Alqueries fue competido. El local más metido y el Tavernes superior. Los valleros se adelantaron pronto en el marcador con un golazo de vaselina de Héctor de esos que dejan huella. Los locales que pasaron por momentos de desconcierto, se recuperaron intentando el empate con mucho empuje y en el minuto 40 supieron empatar en una jugada que quizá falto contundencia en el despeje del balón. El rechace en el minuto 40 les dio el empate con el que finalizó la primera mitad.

En la segunda los locales que se lo jugaban todo. Metieron una marcha más y pronto en una jugada por la banda, precedida de un saque de banda no muy bien defendido finalizo con un centro que su delantero libre de marca dio la vuelta al marcador.

Pero la UE Tavernes que no quería perder y reaccionó. Vinieron los cambios que le dieron cierto empuje en busca del empate con alguna ocasión. Llegó por mediación de Joan en el minuto 83 en un balón largo. El empate hacía justicia a lo visto, aunque pudiera haber terminado en victoría pues en el último instante del partido Sabater marcó un gol que fue anulado por fuera de juego posicional de Héctor.

Al entrenador vallero le pareció justo el resultado. El equipo supo hacer su partido ante un rival intenso y comprometido. En cuanto al gol anulado "Tomaca" fue sincero y reconoció que Héctor estaba en fuera de juego y había intervenido.