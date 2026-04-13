El riesgo de lluvia aplaza algunos actos previstos con motivo de la fiesta de Sant Vicent en la Safor

La inestabilidad meteorológica de este fin de semana ha llevado a algunos ayuntamientos y entidades de la comarca de la Safor a aplazar actos que habían programado con motivo de la jornada festiva de este lunes, 13 de abril, día de Sant Vicent Ferrer.

Barx había previsto el domingo una visita guiada a la localidad, incluyendo la nevera, que finalmente se hará el 3 de mayo, a las 10 horas desde la Tourist Info.

En Tavernes de la Valldigna la discoteca móvil que se había anunciado para el domingo por la tarde en la playa también queda suspendida hasta nuevo aviso.

En Oliva se aplaza la jornada de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, organizada por el ayuntamiento con la colaboración de asociaciones.

La celebración tendrá lugar el próximo domingo día 19, manteniéndose la ubicación en el CPC El Pinet, con actividades y juegos de 10 h a 13 h, y comida con música a las 14 h.

En cambio, se mantiene en Oliva la programación vicentina para hoy lunes con la misa a las 12 horas, sermón en valenciano en el Portal de Sant Vicent, espectáculo pirotécnico y vino de honor. La representación de uno de los milagros será el 19 de abril.

En Gandia sí se ha celebrado esta mañana la misa y Processó de Combregants, organizada por la Colegiata, donde se da la comunión a impedidos o enfermos de la parroquia.