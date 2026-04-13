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Un terremoto de 2,6 grados en Oliva se nota en varias poblaciones de la Safor y la Marina Alta

El seísmo se registró a las 21:53 horas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se ha sentido en Pego, l’Alqueria de la Comtessa, Piles y Vilallonga, entre otros municipios

Imagen del terremoto de 2,6 grados en Oliva

Imagen del terremoto de 2,6 grados en Oliva / IGN

J.Roch

València

Un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en Oliva se registró a las 21:53 horas de este lunes y se dejó sentir en numerosas poblaciones de la Safor y la Marina Alta, según los datos del suceso en el entorno de Oliva facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la referencia oficial para el seguimiento.

Temblor débil

El terremoto registrado alcanzó una profundidad de 8,0 kilómetros y tuvo su epicentro en Playa de Oliva. Según los datos de intensidad percibida por el mencionado instituto, el seísmo se dejó sentir con una intensidad II-III en Oliva y Pego, mientras que en l’Alqueria de la Comtessa, Miramar, Piles y Vilallonga la intensidad fue de grado II, lo que indica que el temblor fue débil.

Aunque se trató de un seísmo de baja magnitud, su percepción en varias localidades volvió a poner el foco sobre la actividad sísmica que, de forma puntual, se registra en este punto del litoral valenciano.

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Las fallas del subsuelo

El epicentro del terremoto se situó en una zona en la que ya se han detectado otros movimientos sísmicos recientes. Los pequeños terremotos en la costa de la Safor se deben a la actividad de fallas del subsuelo, tanto en tierra como en el mar, dentro del contexto tectónico del Mediterráneo occidental, donde la corteza libera de forma puntual pequeñas cantidades de energía

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