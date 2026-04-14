El AC Gandia de Halterofilia firma un gran Campeonato de España Máster con tres oros y cuatro platas
El club cuaja una destacada participación en múltiples categorías
El Atlético Club Gandia de Halterofilia ha completado una notable actuación en el Campeonato de España Máster disputado en Almería con un balance de tres títulos nacionales y cuatro subcampeonatos.
En el apartado más destacado, se proclamaron campeones de España Juan Negre, en la categoría M50 (71 kg); Arturo Picó, en M60 (94); y Michael Otero, en M35 (60), firmando todos ellos una actuación de gran nivel en sus respectivas categorías.
Además, el club logró cuatro subcampeonatos nacionales con Raquel Marco (W50 -86), Pasqual Mares (M35 +110 kg), Vicente Bernabéu (M30 -94) y Lidia Marton (W35 -53 ), que también contribuyeron de forma decisiva al excelente rendimiento colectivo del equipo.
En cuanto al resto de resultados, Jaume Pérez (M40 - 79) y Alba López (W30 - 69) finalizaron en cuarta posición, mientras que Arlena Fabián (W40 - 58) concluyó en quinta posición, completando una participación muy sólida del conjunto gandiense y que confirma esta sección de edad como una de las más numerosas y exitosas de la entidad que preside Lola Martínez.
Extranjeros
Cabe destacar también la presencia de deportistas en la clasificación de extranjeros, donde Florian Huet se impuso en la categoría M45 hasta 88 kg, logrando la primera posición en esta clasificación, mientras que Jefry Molina fue cuarto en M30 hasta 79 kg.
Con estos resultados, el AC Gandia de Halterofilia continúa demostrando su crecimiento y competitividad en el ámbito nacional, reafirmando el trabajo diario de sus deportistas y cuerpo técnico en una de las citas más exigentes del calendario.
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