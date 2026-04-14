Vaivén
La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna se declara fan de Carlos Espí
Lara Romero presenció el gol del jugador vallero ante el Getafe
El jugador de Tavernes de la Valldigna Carlos Espí fue el gran protagonista del partido disputado ayer entre el Levante UD y el Getafe. Espí marcó el gol que le dio la victoria al club granota en una noche que quedará marcada para la historia.
El vallero recibió un homenaje previo al partido tras ser nombrado mejor jugador de la competición en el mes de marzo. Y lo hizo rodeado de familiares, amigos y miembros de la corporación municipal.
La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, estuvo presente en el encuentro, como compartió a través de sus redes sociales. "Para nosotros es un orgullo inmenso verlo crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo y eso lo hace todavía más grande", señala la primera edil.
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