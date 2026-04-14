El arqueólogo de Gandia que ve la Alhambra desde su despacho

El arqueólogo gandiense Joan Negre ya está perfectamente aclimatado a su nuevo trabajo como científico titular de la Escuela de Estudios Árabes, un organismo con sede en Granada dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a su vez del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Joan Negre, de 42 años, optó por dejar su plaza como arqueólogo municipal y director del Museu Arqueològic de Gandia (MAGa), en la que ha estado en los últimos siete años, logrando notables éxitos en la restauración y puesta en valor del patrimonio local, y presentarse a una oposición para un nuevo trabajo que también le hace especial ilusión.

Desde aquí podrá aportar su experiencia como experto en la época islámica y la cultura andalusí en el litoral mediterráneo, expandiendo así el área de influencia de esta escuela a Cataluña, Comunitat Valenciana y Murcia.

De hecho, Negre seguirá con sus investigaciones sobre el castillo de Bairén o la Torre dels Pares, cuyos resultados publicará en este organismo, y viajará periódicamente a Gandia o a otros puntos del litoral mediterráneo. Su despacho de Granada tiene unas vistas privilegiadas, nada menos que a la Alhambra, ya que la sede de este organismo está enclavada en pleno Albaicín, en un palacete del siglo XV restaurado completamente por el arquitecto Torres Balbás.

La idea de cambiar de aires le surgió hace un par de años, cuando el CSIC publicó una oferta de empleo público para nuevos investigadores. "Me presenté sin demasiadas expectativas", reconoce Joan Negre. Quedó el primero en la lista de espera, y el sexto en la convocatoria general. Al año siguiente el Ministerio sacó una plaza específica y muy exigente para la Escuela de Estudios Árabes, a la que sólo se presentaron cinco personas de toda España, y ahí Negre ya tenía cierta ventaja.

Ganó la plaza en marzo de 2025, la resolución definitiva fue a finales de año y finalmente se incorporó el 15 de enero.

Josep Camacho

En este organismo de Granada trabaja una veintena de personas, entre técnicos, administrativos e investigadores. Él es el único valenciano. No todos están de manera presencial allí, muchos tienen la misma flexibilidad que él para hacer los respectivos trabajos de campo en comisión de servicio.

"Me han recibido muy bien, somos como una familia", señala, y considera que este trabajo es "lo máximo a lo que podría haber aspirado en mi carrera". De hecho es de los primeros gandienses que gana una plaza en el CSIC. Negre tiene pareja, así que debe gestionar también con ella tanto viaje de ida y vuelta (unos 450 km, cuatro horas en coche por autopista) durante esta nueva etapa.

Negre con la Alhambra al fondo. / Levante-EMV

Granada le parece una ciudad "muy tranquila, limpia, con mucha actividad cultural y universitaria" y considera que sus habitantes "son muy conscientes del pasado andalusí y nazarita que tienen, de ser una puerta abierta al pasado islámico de la península, con palacios y casas moriscas que se conservan prácticamente idénticas". Vive cerca del trabajo, en el Albaicín.

El pasado islámico de la Península Ibérica siempre le ha apasionado. "El País Valencià está construido, en gran parte, por Jaume I y el Reino de València que funda, pero tiene unas raíces andalusíes que han conformado nuestra manera de ser, nuestras fiestas, nuestra gastronomía y en general nuestra cultura, por eso es importante entender ese pasado", precisa.

Doctorado en Arqueología por la Universitat Autònoma de Barcelona, Negre fue investigador postdoctoral en la Universidad de Hamburgo hasta su incorporación como arqueólogo de Gandia en 2019, una plaza que, por cierto, todavía no está cubierta, aunque el proceso ya está en marcha. Por ahora la ocupa de forma interina Carles Miret.

Una etapa prolífica en Gandia

La etapa de Joan Negre como arqueólogo municipal en Gandia ha sido especialmente prolífica, puesto que no sólo ha aportado su profesionalidad y manera de trabajar, sino que también ha coincidido con la mayor inversión del ayuntamiento en materia de patrimonio, área de la que está al frente Compromís, y en particular la concejala Alícia Izquierdo.

Pese a las limitaciones de personal el tándem ha sabido poner en valor y avanzar en proyectos como las restauraciones del castillo de Bairén, la Capella de l'Assumpció o la Torre dels Pares, por ejemplo.

El MAGa se ha renovado completamente, con tres exposiciones permanentes, cuando antes sólo había una, y una muestra temporal al año, para ir sacando piezas guardadas en los almacenes.

También se ha avanzado en acabar, en colaboración con la UPV, el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, actualmente en tramitación con más de mil páginas, y en donde se delimitan zonas sensibles de protección en núcleos históricos como la Vila Vella, la Vila Nova, el Raval, Beniopa, Benipeixcar, o el entorno de la Alqueria de Martorell.

Hay proyectos ya redactados, aunque todavía sin consignación presupuestaria, para restaurar el Torreó del Pi, la Alqueria de Martorell, la torre de la Torre dels Pares (el resto sigue con fondos del 1,5% Cultural) o la ermita de Sant Vicent. De esta última se hicieron obras de emergencia para que no se derrumbara tras un incendio.

Se han delimitado mejor los lienzos de las murallas medievales en la Vila Vella y se ha emprendido un proyecto divulgativo, más respetuoso con estos restos. Además, han tenido una gran acogida iniciativas como las visitas gratuitas al patrimonio.

"Cada presupuesto anual se ha ejecutado hasta el último céntimo", señala Negre al respecto. Sólo el año pasado hubo más de un millón de euros en este departamento municipal. Y todo ello sumado al trabajo diario de supervisar obras, habitualmente de viviendas, que se hacen en entornos que necesitan los preceptivos informes arqueológicos.