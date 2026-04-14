El BoxSafor Club Gandia pasa la primera criba de la selección que disputará el Campeonato de España
Ocho deportistas del equipo de la comarca integran la preselección autonómica
Ocho miembros del BoxSafor Club Gandia han participado en la concentración de la preselección autonómica de Castilla la Mancha, que se ha celebrado este pasado sábado. La entidad saforense está adscrita a la Federación de Kick Boxing de la comunidad castellano-manchega.
Hasta la localidad de Ontigola (Toledo) se desplazaron los cadetes Alexander Petcana, Brenda Muñoz, Daniel Florea y los júniors Aitana Vicents, Obaid Ouazzani, Valeria Romero, Miquel Trinado, además de la internacional Andrea Martínez.
En esta cita, el cuerpo técnico del combinado autonómico, realiza la primera criba para configurar el equipo que disputará el Campeonato de España de dichas categorías, que tendrá lugar en Alcobendas a finales de junio.
También el técnico
El entrenador del BoxSafor, José Antonio Nuñez, también formará parte del equipo técnico de Castilla-La Mancha en las distintas competiciones nacionales de este año.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Cullera cancela una orquesta tras no superar los controles de seguridad
- Un fondo francés, tras la compra del mítico Escalante por 3 millones de euros
- De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División
- La pirotecnia da la bienvenida al día de Sant Vicent Ferrer de València. Programa de actos del lunes 13
- Mil ochocientos pacientes al año 'viven' en los hospitales de la Comunitat Valenciana porque se niegan a coger el alta
- Cincuenta segundos: otro robo más en la zona de Guillem Sorolla pone en alerta a los comerciantes
- Las últimas barracas de l'Horta de València
- La lluvia obliga a la Aemet a activar los avisos por fuertes precipitaciones con tormenta en la C. Valenciana: las zonas más afectadas y cuándo llegará lo peor