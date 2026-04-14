El BoxSafor Club Gandia pasa la primera criba de la selección que disputará el Campeonato de España

Ocho miembros del BoxSafor Club Gandia han participado en la concentración de la preselección autonómica de Castilla la Mancha, que se ha celebrado este pasado sábado. La entidad saforense está adscrita a la Federación de Kick Boxing de la comunidad castellano-manchega.

Hasta la localidad de Ontigola (Toledo) se desplazaron los cadetes Alexander Petcana, Brenda Muñoz, Daniel Florea y los júniors Aitana Vicents, Obaid Ouazzani, Valeria Romero, Miquel Trinado, además de la internacional Andrea Martínez.

En esta cita, el cuerpo técnico del combinado autonómico, realiza la primera criba para configurar el equipo que disputará el Campeonato de España de dichas categorías, que tendrá lugar en Alcobendas a finales de junio.

Noticias relacionadas

También el técnico

El entrenador del BoxSafor, José Antonio Nuñez, también formará parte del equipo técnico de Castilla-La Mancha en las distintas competiciones nacionales de este año.