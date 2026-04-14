Buñoleras sin fronteras espera cubrir las 500 plazas para su tercera edición “Comida sobre el Hambre” en Gandía

La concejala de Bienestar Social, Inma Rodríguez, ha dirigido junto a Virginia Pons, presidenta de la Fundación "Next2U" y Yolanda García, directora de proyectos de la Fundación en colaboracion con Buñoleras sin fronteras, asociada al Comedor Social de Gandía, una rueda de prensa sobre la celebración de la tercera edición “Comida sobre el hambre”. Tras el éxito de las dos últimas ediciones, el evento se celebrará el próximo sábado 18 de abril a partir de las 12 en el Mercat del Prado. Según ha explicado García, el evento se iniciará con un vermut y música en directo; habrá una mesa para recogida de alimentos y recursos de primera necesidad a favor del comedor social, los franciscanos y el comedor saforano.

A las dos de la tarde empezará la comida, que constará de un bocadillo, fruta y agua, pero también habrá mesas con alimentos para picar para que la gente pueda reunirse y solidarizar. Además, se realizará un sorteo solidario en colaboración del comercio local de Gandía y por la tarde habrá un tardeo dirigido por DJ Diego Mas. Según ha explicado la directora de la organización, el objetivo del evento es “celebrar una comida para compartir, para ayudar desde la alegría y que se muestren estas causas” y ha recordado que la entidad desarrolla programas de inserción laboral, los cuales han conseguido que decenas de personas hayan podido incorporarse al mercado laboral, mejorando así su situación personal y familiar.

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Pons también ha señalado que la comida contará con un aforo limitado de 500 plazas y que aún quedan algunas por rellenar, por lo que la gente todavía puede hacer un donativo de 10 euros y conseguir su ticket en el Mercado Central, la farmacia Bertó, la Bodega, y la farmacia Central. Además, también ha explicado que la gente que no pueda acudir y quiera hacer un donativo a la causa puede hacerlo a través de una forma alternativa, conocida como “Fira cero” o también pueden hacerlo a través de un bizum.