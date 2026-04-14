El CA Safor Teika abre la temporada al aire libre con dos podios en el Campeonato Provincial Absoluto de Clubes

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia suma un doble podio en la primera competición de la temporada al aire libre. El club "groguet" compite con sus dos equipos en el Campeonato Provincial Absoluto de Clubes, celebrado el sábado pasado en la pista del río Turia, en València.

Los chicos son terceros, por detrás del CA Torrent (primero) y del CA Poblats Marítims, y las mujeres quedan segundas, por detrás del Diputación de València CA y por delante del tercer clasificado, el CA Torrent.

Entre el equipo masculino fueron primeros en sus pruebas Leroy Chacón (200 ml), Manuel Canet (disco), y el equipo de relevistas 4x400. Quedaron segundos Sergi Borillo (110 mv), Joan Valero (400 ml), Sergio Palomino (pértiga), Manuel Canet (peso), Alberto Silvente (5 km marcha) y el equipo de relevistas 4x100 ml. Fueron terceros Daniel Sánchez (400 ml) y Santiago Torrego en los 800 ml.

En el equipo femenino fue primera Carla Mestre (1.500 ml). Quedaron segundas Camila Estrebou (100 ml), Sara Sánchez (400 ml), Valeria Ferrer (altura), Milena Gómez (triple salto), Laura Arista (martillo), Mar Tablado (jabalina), Emma Almenar (5 km marcha), el equipo de relevistas 4x400 ml, y el de relevistas 4x100 ml.

Fueron terceras Mari Ángeles Robles (800 ml), Iris Polo (400 ml), Carla Galdón (pértiga), Laia Sancho (peso) y Laura Tomás en disco.

Los protagonistas

El equipo masculino estuvo formado por: Lucas Weber y Tario Pons (100 ml), Leroy Chacón (200 ml), Óscar Castañeda y Daniel Sánchez (400 ml), David Pardo y Santiago Torrego (800 ml), Teo Pérez y Juan Carlos Valladolid (1.500 ml), David Pérez y Antoni Cuñat (3.000 ml), Sergi Borillo y Gerard Rodríguez (110-100 mv), Alberto Silvente (5 km marcha), Álex Prats y Joan Valero (400 mv), Pablo Montalva (Iongitud), Joan Prats (triple salto), Iván Albiol (altura), Sergio Palomino (pértiga), Genaro Rey (martillo), Manuel Canet (disco), Tario Pons (jabalina), y Manuel Canet en disco.

El equipo de relevistas 4x100 lo formaron Lucas Weber, Pablo Montalva, Leroy Chacón y Tario Pons, y el de 4x400 Óscar Castañeda, Daniel Sánchez, Juan Martos y Joan Lloret.

En el equipo femenino estuvieron Camila Estrebou y Marina Ming Ibáñez (100 ml), Claudia Alriols y Martina Ferris (100 ml), Houda Ayad y Salma Gueddar (200 ml), Sara Sánchez y Elsa García (400 ml), Mari Ángeles Robles (800 ml), Carla Mestre (1.500 ml), Sonia González y Valeria Ferrer (110-100 mv), Emma Almenar y Nuria Diago (5 km marcha), Iris Estruch e Iris Polo (400 mv), Milena Gómez (longitud y triple), Valeria Ferrer (altura), Carla Galdón (pértiga), Laura Arista (martillo), Laura Tomás (disco), Mar Tablado (jabalina), y Laia Sancho en peso.

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El equipo de relevistas 4x100 lo formaron Marina Ming, Houda Ayad, Claudia Alriols y Camila Estrebou, y el de 4x400 Sara Sánchez, Mari Ángeles Robles, Júlia Conde e Iris Estruch.