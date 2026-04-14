Descubre el impresionante cartel de Del Poble Fest en Tavernes 2026

Del Poble Fest completa su cartel para su edición de 2026 con la incorporación de David Otero, Lérica y Jajajers a una programación que reúne también a Malú, Fangoria, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna y Beret. Un cartel que reafirma su identidad como uno de los festivales más atractivos, cercanos y con mayor proyección del panorama nacional.

El festival se celebrará los días 19 y 20 de junio en Tavernes de la Valldigna, consolidando una propuesta sólida y diversa, pensada para conectar con públicos de todas las generaciones y manteniendo su esencia: un festival accesible, cercano y construido en torno a la experiencia compartida.

Ahora en solitario

Entre las nuevas confirmaciones, David Otero destaca como uno de los grandes nombres del pop español, con una trayectoria que ha marcado a varias generaciones, tanto en su etapa en El Canto del Loco como en su carrera en solitario.

Por su parte, Lérica continúa afianzándose como uno de los proyectos más relevantes del pop actual, mientras que Jajajers aporta una propuesta fresca y alineada con las nuevas tendencias.

Del Poble Fest se posiciona como un festival cercano y ecléctico, donde conviven música en directo, entretenimiento y una propuesta gastronómica de primer nivel en un entorno cómodo y pensado tanto para disfrutar con amigos como en familia.

Oferta gastronómica

El recinto, de más de 25.000 m², contará con dos escenarios, zonas VIP y una potente oferta gastronómica de la mano de Gastro League, redefiniendo el concepto de street food en eventos.

Todo está diseñado para ofrecer una experiencia vibrante, completa y pensada para disfrutarse de principio a fin. Con el cartel ya completo, el festival encara su segunda edición reforzando su crecimiento y su posicionamiento como una de las citas destacadas del calendario musical en la Comunitat Valenciana.

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Impulsado por Globaly Live, que ha integrado recientemente a Grupo El Chandrío en su estructura, Del Poble Fest forma parte de una visión estratégica orientada al desarrollo de experiencias 360º dentro de la industria del entretenimiento. Las entradas están disponibles en: https://www.delpoblefest.com/entrades/