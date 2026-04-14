El CDR La Safor impulsa un foro de empleo para conectar a empresas con personas en búsqueda de trabajo
El evento será el 22 de abril en el Centro Social de Rafelcofer
El CDR La Safor impulsa un foro de empleo para conectar a empresas de la comarca y personas que buscan trabajo o nuevas oportunidades laborales. Tendrá lugar el 22 de abril en el Centro Social de Rafelcofer de 10.30 h a 13 horas.
Según informan los organizadores este espacio "nace con el objetivo de generar oportunidades reales de empleo y favorecer el contacto directo entre empresariado y personas candidatas, fomentando así la inserción laboral y el desarrollo socioeconómico de la comarca".
Durante el foro los participantes tendrán la oportunidad de conocer empresas, entregar currículums, participar en entrevistas rápidas e informarse sobre diferentes oportunidades laborales, así como recibir orientación y asesoramiento sobre el mercado de trabajo.
Antes de la jornada el área laboral del CDR La Safor realizó actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad de los participantes, como mejora de los currículums, definir el objetivo profesional, conocer las competencias profesionales de cada persona e intervenciones de orientación laboral.
Se trata de parte del trabajo que realiza el CDR La Safor para promover la inclusión sociolaboral y mejorar las oportunidades de acceso a la ocupación, especialmente para personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o con dificultades de acceso en el mercado laboral.
El evento está subvencionado dentro del proyecto "Pas a Pas" de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
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