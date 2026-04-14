El CDR La Safor impulsa un foro de empleo para conectar a empresas con personas en búsqueda de trabajo

El CDR La Safor impulsa un foro de empleo para conectar a empresas de la comarca y personas que buscan trabajo o nuevas oportunidades laborales. Tendrá lugar el 22 de abril en el Centro Social de Rafelcofer de 10.30 h a 13 horas.

Según informan los organizadores este espacio "nace con el objetivo de generar oportunidades reales de empleo y favorecer el contacto directo entre empresariado y personas candidatas, fomentando así la inserción laboral y el desarrollo socioeconómico de la comarca".

Durante el foro los participantes tendrán la oportunidad de conocer empresas, entregar currículums, participar en entrevistas rápidas e informarse sobre diferentes oportunidades laborales, así como recibir orientación y asesoramiento sobre el mercado de trabajo.

Antes de la jornada el área laboral del CDR La Safor realizó actividades dirigidas a mejorar la empleabilidad de los participantes, como mejora de los currículums, definir el objetivo profesional, conocer las competencias profesionales de cada persona e intervenciones de orientación laboral.

Se trata de parte del trabajo que realiza el CDR La Safor para promover la inclusión sociolaboral y mejorar las oportunidades de acceso a la ocupación, especialmente para personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o con dificultades de acceso en el mercado laboral.

El evento está subvencionado dentro del proyecto "Pas a Pas" de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.