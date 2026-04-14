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El Club Rugby Inter Alpesa A pasa a la final después de ganar al CR San Roque/Raminatrans por 14 a 22

El equipo que dirige Guillermo Ahuir se medirá al CR Akra Bárbara Alicante por el título de campeón de liga

La plantilla del CR Inter Alpesa

La plantilla del CR Inter Alpesa / Vicent Alberola

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

El Club Rugby Inter Alpesa A peleará por ser campeón de la 1ª División Autonómica, tras superar al CR San Roque/Raminatrans en las semifinales. Los jugadores del conjunto "interpobles" vencieron 14 a 22 en Valencia.

Como se esperaba, el partido fue muy competido desde el inicio. Los locales abrieron el marcador con dos PC, tratando de escaparse, pero era Víctor Sieres, en el minuto 19, quien ensayaba primero para el Inter Alpesa.

Las defensas funcionaban y no dejaban romper las líneas, pero en dos jugadas de potencia de la delantera interista, Luis Gustavo Aguirre conseguía dos ensayos de potencia en los minutos 25 y 34, que transformaba uno de ellos Juan Cruz Mirabal, y en el minuto 40, Unai Collados, conseguía acortar distancias con otro PC, llegando al descanso 9 a 17.

Segunda parte

En la segunda parte, era tal la intensidad del juego de ambos equipos y la eficacia de las defensas, que ninguno de los dos conseguía puntuar, y no fue hasta el minuto 73 cuando, de nuevo, Luis Gustavo Aguirre, el más destacado en este partido, conseguía distanciar mas al Inter Alpesa 9 a 22. Cuando parecía que sería el resultado definitivo, en el minuto 78, Iago Dasi, acortaba distancias dejando el marcador en un definitivo 14 a 22.

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El peor rival en la final

Sin duda, un gran partido entre ambos equipos, pero que resuelve el Inter Alpesa, pasando a la final del día 19 de abril que jugará contra el CR Akra Bárbara de Alicante, al vencer al XV de Murcia por 24 a 20.

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