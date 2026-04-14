El Consejo de Ministros aprueba 16 millones de euros para el futuro Centro de Ciencias del Mar en Gandia

El Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha aprobado una inversión de más de 16 millones de euros para construir el futuro Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar en Gandia, dedicado a la protección de los océanos, la lucha contra el cambio climático y la captación y formación de talento.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destacó que con esta decisión se da "un paso importante para seguir avanzando en la protección del mar y en la lucha contra la emergencia climática".

El futuro centro, que será "referente en España y en Europa", tiene como objetivo "dotarnos de la tecnología necesaria para poder observar, para comprender y para anticipar los efectos del cambio climático sobre nuestros mares", señaló la ministra en sus redes sociales.

El Mediterráneo y especialmente la costa valenciana es, según agregó, un espacio "clave para entender retos globales como la pérdida de biodiversidad o la contaminación marina".

Este centro quiere convertirse en "un espacio para atraer y para formar talento, con alrededor de 50 profesionales y nuevas oportunidades para jóvenes investigadores e investigadoras donde impulsaremos el conocimiento a través de tecnologías avanzadas".

Con este proyecto se reforzará el trabajo conjunto que desde hace más de 13 años desarrolla el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Instituto Español de Oceanografía del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV), por medio de su Campus de Gandia.

Una colaboración que "demuestra la fortaleza de nuestro sistema público de ciencia y conocimiento", dijo Morant.

El proyecto ya lo presentó la ministra en una visita a Gandia el pasado mes de noviembre. La intención del Ministerio es licitarlo a principios del año que viene, con un plazo de seis meses. Después iniciará la construcción, por un periodo de 18 meses, por lo que será una realidad entre 2027 y 2028.