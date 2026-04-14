La cuarta edición del Poecitrics de Palmera rinde homenaje al recién fallecido Josep Piera

Un bonito y emotivo recuerdo al poeta de Beniopa (Gandia), Josep Piera, ha marcado la programación de la cuarta edición del Poecítrics. Piera, que falleció el pasado Domingo de Pascua, participó en este evento hace dos años.

El encuentro que une poesía y paisaje entre los cítricos del Huerto Botánico El Bartolí, sede de Todolí Citrus Fundación, en el municipio de Palmera, se ha celebrado este año bajo techo, concretamente en la Casa de la Cultura de la localidad saforense por la amenaza de lluvia.

Publico asistente al Poecítrics de Palmera / Levante-EMV

La palabra ha vuelto a encontrarse con la tierra y con el paisaje que inspira la cultura mediterránea. A las puertas del centenario de la Generación del 27, esta edición ha querido también rendir un homenaje a aquella constelación de autores que, de diferentes maneras, cantaron el paisaje y los frutos del Mediterráneo.

Poecitrics ha vuelto a la raíz, en su origen de las palabras y de los árboles, celebrando aquello más próximo: la tradición, la natura y la emoción que nace de ambas.

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Participantes y cartel

En esta edición han participado los poetas Berta Piñán, Carlos Marzal, José Manuel Prieto, Mario Obrero y Susanna Lliberós. Con la dirección artística de Àngels Gregori, el cartel de esta edición ha estado ilustrado con la obra Exvotos Citrus del artista Antoni Miralda.