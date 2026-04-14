La Diputación de Valencia asigna más de 600.000 € a los municipios de la Safor para gestión forestal y prevención de incendio
El presidente Vicent Mompó presenta ante alcaldes y alcaldesas de la provincia las novedades del programa de subvenciones
La distribución de las ayudas atiende a criterios como el tamaño del municipio, la extensión de masa forestal o la existencia de planes forestales
El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, destaca como novedad "la reducción de la burocracia para simplificar la gestión por parte de los ayuntamientos"
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha presentado, junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, las novedades de la edición 2026 del programa de subvenciones en materia de gestión forestal y prevención de incendios.
Se trata del programa anual Gestifoc que este año, según ha anunciado el propio Mompó "ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia". De esta manera -ha explicado el propio presidente- "seguimos consolidando una forma de entender la acción pública más útil, más inteligente y conectada con la realidad de nuestros ayuntamientos".
Baremo técnico
En la comarca de la Safor, la asignación global del área de Medio Ambiente de la institución provincial asciende a 626.960 euros, que se distribuirán entre 26 municipios, con cantidades que oscilan entre los 8.950 euros Almoines o Piles y los 51.000 euros que corresponden a Simat de la Valldigna.
La asignación de las cantidades que corresponden a cada ayuntamiento se han llevado a cabo según el baremo técnico que recoge, entre otros aspectos, los siguientes: tamaño del municipio (se prioriza los más pequeños), superficie forestal (cuanto más monte, más ayuda), planificación (planes forestales o de prevención de incendios), y la existencia de espacios naturales protegidos y/o montes de utilidad pública.
Con un montante global de 8 millones de euros, la edición 2026 de Gestifoc presenta como novedad más relevante, tal como explica el diputado Avelino Mascarell, "la reducción a la mitad de la burocracia que hasta ahora acompañaba a este plan" y destaca que "esto tiene un doble beneficio: simplifica la gestión por parte de los ayuntamientos, y, lo que es más importante, permite que las acciones preventivas se lleven a cabo de manera más ágil".
También enmarcado en este proceso de simplificación administrativa, el área de Medio Ambiente ha adelantado la convocatoria de estas subvenciones al mes de marzo, tres meses antes que en el ejercicio anterior, lo que permitirá iniciar antes las actuaciones y mejorar su impacto preventivo.
Gestifoc
En cuanto a la modalidad de las ayudas, Gestifoc contempla dos líneas de actuación. Por un lado, se destinan 2 millones de euros a los municipios propietarios de montes para desarrollar trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas y mejora de masas vegetales.
Por otro, se movilizan 6 millones de euros para ejecutar las infraestructuras previstas en los planes locales de prevención de incendios, incluyendo áreas cortafuegos, mejora de caminos forestales y puntos de agua para la extinción.
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