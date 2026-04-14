Los expertos piden calma tras el seísmo de Oliva: "No hay que preocuparse pero sí saber que vivimos en una zona de riesgo sísmico periférico"

El pasado lunes se registró un terremoto de magnitud 2,6 con epicentro en Oliva, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias. El seísmo, según añadió la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) se notó en "muchas poblaciones" de las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

Según detalló el Instituto Geográfico Nacional en redes sociales, el terremoto se registró a las 21:53 horas al suroeste de Oliva y a una profundidad de ocho kilómetros.

Al respecto, el profesor de Geografía en la Universitat de València Iván Portugués lanza un mensaje de tranquilidad. "No hay que preocuparse pero sí saber que la Safor es una zona de riesgo sísmico periférico", advierte, en declaraciones a Levante-EMV.

La Safor está en zonas de contacto entre la cordillera bética, más antigua, y la ibérica. El sistema ibérico converge con el bético en la zona del monte Mondúver.

La zona de la península ibérica con mayor riesgo sísmico es la línea que se puede trazar entre Granada, Almería, Murcia y el sur de Alicante, "pero no llega a ser tan peligrosa como el sur de Italia, Grecia o Turquía", compara el experto.

En la Historia está el terremoto de la Valldigna de finales del siglo XIV, y otro en Oliva en el siglo XVI que llegó a derrumbar casas, aunque hay que tener en cuenta que entonces las construcciones eran más débiles que en la actualidad.

El periodo de retorno en España para tener un terremoto superior a 6 grados en Richter es de 100 años, quiere decir que tendría que pasar un siglo para tener un seísmo de esa magnitud.

Portugués comenta que todos los años se producen numerosos terremotos recurrentes de magnitud baja, por debajo de 2 en la escala Richter, que son imperceptibles por la población.

El experto explica que los terremotos se pueden medir en dos escalas, la de magnitud o Richter, que mide la cantidad de energía que se libera, y la de Mercali o de intensidad, más subjetiva, que expresa cómo percibe la gente ese temblor. El de Oliva fue de 2,6 en Richter y de 3 en Mercali.

El geógrafo añade que, al igual que las inundaciones y otros fenómenos meteorólogicos adversos, la normativa urbanística también debe adaptarse a estas contingencias.

La Generalitat dispone de un Plan Especial Frente al Riesgo Sísmico. El documento, revisado en 2015 pero totalmente en vigor, se puede consultar en su web.