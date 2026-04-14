La Fira de l’Estudiant de Gandia ayudará a decidir el futuro académico de más de 2.000 estudiantes

A través del Departamento de Juventud, el ayuntamiento de Gandía organiza una nueva edición de la Fira de l’Estudiantat, que se celebrará del 21 al 24 de abril en la plaza del Prado. El evento está dirigido principalmente al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional y ofrecerá una programación con más de diez talleres y diversas charlas informativas. El objetivo es facilitar las decisiones académicas en un momento clave y proporcionar información directa y personalizada sobre la oferta formativa disponible.

La regidora de Juventud, Inma Rodríguez, explica que la fira “se consolida como un espacio de referencia para la cantidad y cualidad de los expositores participantes” procedentes de la comarca y otros municipios, entre ellos, universidades como Florida Universitaria o la UNED, academias y cuerpos de seguridad como la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el ejército. Además, la técnica del Departamento de Juventud, Susana Martínez, ha señalado que del 21 al 23 de abril el horario será de 9 a 14 y de 16:30 a 18:30 y el 24 de abril el horario será de 9 a 13.

La feria reunirá más de 40 expositores durante las tres jornadas dedicadas a la orientación académica y profesional de la juventud e incorporarán novedades como incentivos para aquellos asistentes que visiten el estand de l’Espai Jove, donde podrán obtener descuentos en establecimientos colaborativos.

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La iniciativa ya se ha consolidado como un referente en el ámbito educativo de la Comunitat Valenciana y, tras el éxito de la pasada edición, donde registraron una afluencia de alrededor de 2.000 personas, este año prevén una participación similar con la asistencia del público y de centros educativos. Con ello, Rodríguez ha destacado que esta iniciativa responde al compromiso municipal con el desarrollo personal y profesional de los jóvenes para poder facilitar el acceso a la información clara y directa sobre las diferentes opciones informativas.