Gandia transforma los espacios públicos en aulas abiertas

En una sociedad en la que las pantallas han desplazado a los parques infantiles, donde el balón ha dejado paso a los mensajes y las risas ya no resuenan en la calle, Gandia busca devolver a niños y niñas a las plazas, calles y parques de sus barrios.

La tercera edición del programa "Infància als barris" regresa a la ciudad con una gran cantidad de propuestas de ocio educativo y de calidad para dinamizar los distintos barrios de la ciudad y, así, facilitar la oferta a las familias.

Los pequeños, junto a sus familias, podrán disfrutar de la primera jornada este viernes 17 de abril, a las 18 h, en el parque del País Valencià, con una serie de actividades a cargo de Gandia Bàsquet, y continuará el 24 de abril en la plaza de la Salut con música en directo. La propuesta conecta con otras actividades que se desarrollan desde el área, como "Patis oberts" o "Infància al cinema", que buscan, como señala la concejala de Infancia, Esther Sapena, "descentralizar la cultura y llevar la educación fuera de las aulas". Añade: "Queremos que Gandia sea una ciudad para crecer y ofrecer esa mirada infantil".

El proyecto refleja la idea de ciudad que defiende la corporación municipal. "Incidimos en la necesidad de construir calles con vida, plazas llenas y parques que vuelvan a ser espacios de encuentro”, aborda la concejala, que remarca que se trata de una iniciativa que sitúa a la infancia en el centro de las políticas públicas. En sus palabras, "habla, sobre todo, de una ciudad pensada también desde la mirada de los niños y niñas”.

La ciudad se transforma, así, en una especie de colegio al aire libre. Como recoge la concejala, "queremos que las calles, las plazas y los parques sean también espacios educativos, porque entendemos que jugar, compartir y convivir también es educar”. Añade: “Estamos construyendo una red de espacios educativos y de convivencia que va más allá de la escuela, con el objetivo de que la ciudad sea también un lugar donde crecer, aprender y compartir con igualdad de oportunidades”.

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Por su parte, la técnica de animación sociocultural del departamento de Infancia, Adriana Roselló, ha detallado la programación, que volverá a recorrer diferentes barrios con actividades dirigidas a la infancia y sus familias, con el objetivo de fomentar la participación y reforzar los vínculos comunitarios: “Propuestas lúdicas, educativas y participativas, como talleres, vinculadas con la expresión artística...”.