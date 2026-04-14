Gandia transforma los espacios públicos en aulas abiertas
La tercera edición de "Infància als barris" arranca este viernes con actividades relacionadas con el baloncesto
En una sociedad en la que las pantallas han desplazado a los parques infantiles, donde el balón ha dejado paso a los mensajes y las risas ya no resuenan en la calle, Gandia busca devolver a niños y niñas a las plazas, calles y parques de sus barrios.
La tercera edición del programa "Infància als barris" regresa a la ciudad con una gran cantidad de propuestas de ocio educativo y de calidad para dinamizar los distintos barrios de la ciudad y, así, facilitar la oferta a las familias.
Los pequeños, junto a sus familias, podrán disfrutar de la primera jornada este viernes 17 de abril, a las 18 h, en el parque del País Valencià, con una serie de actividades a cargo de Gandia Bàsquet, y continuará el 24 de abril en la plaza de la Salut con música en directo. La propuesta conecta con otras actividades que se desarrollan desde el área, como "Patis oberts" o "Infància al cinema", que buscan, como señala la concejala de Infancia, Esther Sapena, "descentralizar la cultura y llevar la educación fuera de las aulas". Añade: "Queremos que Gandia sea una ciudad para crecer y ofrecer esa mirada infantil".
El proyecto refleja la idea de ciudad que defiende la corporación municipal. "Incidimos en la necesidad de construir calles con vida, plazas llenas y parques que vuelvan a ser espacios de encuentro”, aborda la concejala, que remarca que se trata de una iniciativa que sitúa a la infancia en el centro de las políticas públicas. En sus palabras, "habla, sobre todo, de una ciudad pensada también desde la mirada de los niños y niñas”.
La ciudad se transforma, así, en una especie de colegio al aire libre. Como recoge la concejala, "queremos que las calles, las plazas y los parques sean también espacios educativos, porque entendemos que jugar, compartir y convivir también es educar”. Añade: “Estamos construyendo una red de espacios educativos y de convivencia que va más allá de la escuela, con el objetivo de que la ciudad sea también un lugar donde crecer, aprender y compartir con igualdad de oportunidades”.
Por su parte, la técnica de animación sociocultural del departamento de Infancia, Adriana Roselló, ha detallado la programación, que volverá a recorrer diferentes barrios con actividades dirigidas a la infancia y sus familias, con el objetivo de fomentar la participación y reforzar los vínculos comunitarios: “Propuestas lúdicas, educativas y participativas, como talleres, vinculadas con la expresión artística...”.
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