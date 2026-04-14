La llama del Correllengua Agermanat llegará a Gandia el 26 de abril

Gandia forma parte del recorrido del Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa que impulsa Joves de Mallorca per la Llengua y que pretende "impulsar la vitalidad y la unidad de la lengua mediante el símbolo de la llama que va transmitiéndose de mano en mano por los participantes que la llevan", según informaron los organizadores a través de un comunicado.

El proyecto, que es fruto de la colaboración de más de un centenar de entidades, arrancará el 19 de abril en Prada de Conflent (Pirineos orientales, Francia) y llegará hasta l'Alguer (isla de Cerdeña, Italia) el 5 de mayo, recorriendo más de 1.500 km entre Cataluña, Comunitat Valenciana y las Islas Baleares. Será también un homenaje al escritor Josep Piera, recientemente fallecido.

A lo largo del recorrido, que se articula en 17 etapas y hará parada en unos 80 municipios, se organizarán conciertos, talleres, encuentros y actividades deportivas y culturales para toda la ciudadanía.

Cualquier persona que quiera sumarse a esta iniciativa ya puede inscribirse en la web del evento a través de un formulario. Los tramos –de 1 km de longitud– se pueden hacer de manera individual o colectiva, a pie o en bicicleta.

El domingo, 26 de abril, la llama llegará a Gandia procedente de Sueca y recorrerá algunas calles para acabar en la plaza Major, donde tendrá lugar una comida popular, actuación de la Rondalla Agredolç y actividades infantiles a cargo de la Federació d'Escoltisme Valencià.

La cantante de Oliva La Maria leerá el manifiesto escrito para la ocasión. Posteriormente, la llama pasará por Pego, Pedreguer y Altea, donde hará noche.

La organización anima a la máxima participación y hace un llamamiento a todas las entidades, escuelas, asociaciones y particulares a sumarse a este proyecto.