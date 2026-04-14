La oficina de atención de Benipeixcar de Gandia supera las 750 consultas desde su apertura hace dos meses

La nueva oficina de atención a la ciudadanía del distrito de Benipeixcar ya ha llevado a cabo más de 750 atenciones desde su puesta en marcha hace unos meses, una cifra que confirma la acogida positiva de este servicio entre los vecinos y vecinas de la zona.

El nuevo espacio busca facilitar el acceso a los trámites administrativos con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios. Gandia cuenta ya con varios puntos de atención distribuidos entre el centro, el Grau y Benipeixcar. Recientemente, y con el fin de ofrecer mayores posibilidades a la ciudadanía, se ha ampliado el horario de atención por la tarde.

La oficina no solo atenderá los lunes, sino también los martes, miércoles y jueves, de 16 h a 18 h. Así, las oficinas de atención al público de Gandia y de los barrios del Grau y Benipeixcar prestarán servicio en horario de invierno, de octubre a mayo, con carácter general de lunes a viernes en horario de mañana de 08:30 a 14:00 horas, ampliándose en el caso de la oficina de Gandia de lunes a jueves también en horario de tarde de 16:00 a 18:00 horas, mientras que las oficinas del Grau y Benipeixcar abrirán los lunes en horario de mañana y tarde y de martes a viernes únicamente en horario de mañana.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacado que estos datos “demuestran que había una necesidad real de acercar la administración a los distritos” y ha recordado que esta iniciativa responde al compromiso adquirido por el ejecutivo local de descentralizar los servicios municipales. “Una administración más próxima es una administración más eficaz”, ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Distrito de Benipeixcar, Inma Rodríguez, ha subrayado la importancia del servicio para el barrio. “Es un recurso muy necesario que acerca la administración a los vecinos y vecinas en un espacio que vuelve a abrir sus puertas al servicio público, facilitando los trámites diarios”, ha señalado.

Noticias relacionadas

Finalmente, el concejal de Administración, Adrià Vila, ha insistido en que “mientras la conselleria y la Generalitat cierran servicios de proximidad, nosotros mantenemos nuestra apuesta por atender a los ciudadanos de manera cercana”.