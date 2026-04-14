La Poefesta de Oliva confirma la participación del poeta Juan Carlos Abril

El Centre Polivalent de Oliva celebrará el próximo 8 de mayo la 21ª edición de Poefesta. Este festival de poesía acoge cada año a diversos escritores, poetas y artistas reconocidos y, según informó Àngels Gregori, directora de Poefesta, esta edición se convertirá en un homenaje al recién fallecido, el poeta Josep Piera, conocido por obras como “Rondalla del retorn” (1978) o “El cingle verd” (1982) y por sus diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Carles Riba o el Josep Pla.

Ahora, el festival ha confirmado que contará con la presencia de Juan Carlos Abril, una de las voces españolas más lúcidas de la crítica y la poesía contemporánea. Abril, granadino de toda la vida, se doctoró en Literatura Española y en la actualidad ejerce la docencia como profesor titular en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Granada y también es director de la revista Paraíso.

El escritor ha tenido una larga trayectoria al publicar sus obras en diversas revistas como Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Signa, El Maquinista de la Generación, Analecta Malacitana, RevistAtlántica, Clarín, entre otras, y ha conseguido que sus obras hayan sido traducidas en más de ocho idiomas. En 2022, el ensayista ingresó a la Academia Hondureña de la Lengua como miembro correspondiente por España y en 2023 recibió el Premio Internacional de Literatura Ileana Espinel Cedeño a la Trayectoria Editorial, en el XVI Festival Internacional de Poesía de Guayaquil (Ecuador).

El crítico literario ha impartido internacionalmente cursos de talleres sobre poesía española e hispanoamericana contemporánea en países como España, Rumanía, México, EEUU... Con su reciente “Poesía reunida” y su nueva obra “La vida no fue sueño”, un poemario autobiográfico, sus versos han recorrido toda Hispanoamérica, y con ello se ha convertido en un maestro de la palabra y el ensayo.

Junto al ganador del Premio Federico García Lorca (1996), la dirección ya ha confirmado la participación de la novelista nicaragüense Gioconda Belli, autora de "El país de las mujeres" o "La mujer habitada", cuyas obras se centran en expresar la identidad femenina y reflejar el poder y la justicia social. Belli obtuvo el XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y se ha convertido en una de las voces más valientes y renovadoras de la escritura hispanoamericana.

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Además, el escritor andaluz Juan José Téllez también participará en este certamen. Con su último poema "Las últimas pieles rojas" (2025) tiene como objetivo generar una reflexión sobre la progresiva extinción de las utopías que marcaron a su generación, tanto en el ámbito político como en el sentimental. Y otra participación reciente ha sido Maria Josep Escrivà, poeta de la comarca de La Safor que ha recibido recientemente el Premio Roís de Corella en los Premios Literarios Ciudad de Gandía 2025.