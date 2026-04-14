Vaivén
El popular de Gandia, Víctor Soler, de "podcaster" a crítico de cine
El portavoz del PP en Gandiense se confiesa "un apasionado" del séptimo arte
Víctor Soler, Secretario 1º de las Corts Valencianes, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, y presidente del PP de Gandia, se define como un apasionado del cine, y especialmente de los clásicos.
Tanto es así que avisa que, a partir de ahora, cada domingo, hablará de una película. Arranca con "Centauros del Desierto", de John Ford. "Una obra maestra sobre la identidad, el carácter y el liderazgo", según el propio Soler.
Cuando todo se pone en contra
La historia de Ethan, comenta el político gandiense, "nos enseña algo esencial: persistir cuando todo se pone en contra, mantener el rumbo incluso en los momentos más difíciles y no rendirse aunque el camino sea largo y solitario".
Soler muestra ahora una nueva faceta como crítico del séptimo arte como ya hizo también como "podcaster", protagonizando un programa con el título «Parlem de Gandia», que se puede escuchar a través de sus redes sociales.
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