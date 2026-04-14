El popular de Gandia, Víctor Soler, de "podcaster" a crítico de cine

Víctor Soler, Secretario 1º de las Corts Valencianes, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, y presidente del PP de Gandia, se define como un apasionado del cine, y especialmente de los clásicos.

Tanto es así que avisa que, a partir de ahora, cada domingo, hablará de una película. Arranca con "Centauros del Desierto", de John Ford. "Una obra maestra sobre la identidad, el carácter y el liderazgo", según el propio Soler.

Cuando todo se pone en contra

La historia de Ethan, comenta el político gandiense, "nos enseña algo esencial: persistir cuando todo se pone en contra, mantener el rumbo incluso en los momentos más difíciles y no rendirse aunque el camino sea largo y solitario".

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Soler muestra ahora una nueva faceta como crítico del séptimo arte como ya hizo también como "podcaster", protagonizando un programa con el título «Parlem de Gandia», que se puede escuchar a través de sus redes sociales.